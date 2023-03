Der Tisch für alle Fälle Kleines Möbel - große Wirkung

Wie sehr man ihn braucht, merkt man oft erst, wenn er nicht da ist. Wohin mit dem heißen Kaffee oder dem aufgeschlagenen Buch, wenn man schnell die Hände freihaben muss? Die Rede ist vom Beistelltisch, davon kann man in keiner Wohnung genug haben.

© Hübsch

Besonders gut sind die Möbel, wenn man sie vielseitig einsetzen kann. Sie sich also an verschiedene Lebenssituationen anpassen. Wie der Hocker „Split“ von Hübsch zum Beispiel, auf ihm kann man Dinge ablegen, aber wenn Gäste kommen, kann er auch einen Stuhl am Tisch ersetzen. Dabei ist er mit seinen breiten Holzbeinen voll im Trend.

Denn Beistelltische sehen längst nicht mehr aus wie geschrumpfte Esszimmertische. Es gibt sie in allen erdenklichen Größen, Formen und vor allem Materialien wie Glas, Marmor oder Metall. Letzteres ist aufgrund seiner Formbarkeit gerade sehr beliebt und in vielen bunten Farben zu bekommen.

© Objekte unserer Tage

Wie die Exemplare „Cielo“ und „Terra“ von Remember in Grün- und Rottönen. Sie sind aus pulverbeschichtetem Stahl und funktionieren einzeln oder als Duo. Überhaupt werden Beistelltische oft als Gruppe angeboten. Der wohl bekannteste Klassiker ist das Set aus vier ineinander geschobenen Hockern aus gebogenem Stahlrohr, das Marcel Breuer 1925 für Thonet entwarf.

Die Tische „Carmel“ (ab 1200 Euro) von Gubi haben eine Platte aus Keramik und sind für drinnen und draußen geeignet. © Gubi

Auch das Modell „Neumann“ vom Berliner Label Objekte unserer Tage ist aus Metall und sieht aus wie eine moderne Skulptur – allerdings eine mit Funktion. „Neumann“ hat eine vorstehende Abstellfläche, sodass man sie direkt über dem Bett oder Sofa platzieren kann.

Viele Beistelltische sind so robust, dass man sie auch draußen einsetzen kann, wie das Modell „Carmel“ von Gubi mit seiner unempfindlichen Tischplatte aus Keramik.

Auch im Schlafzimmer haben die Beistelltische den klassischen Nachttisch mit Schublade, der links und rechts vom Bett steht, abgelöst. Zusammen mit einem bequemen Sessel kann er zu einer Leseecke werden und damit einen Raum wohnlicher machen.

