Gerüchte über Fremdgehen Britney Spears und Ehemann sollen sich getrennt haben

Es ist die dritte Ehe des Popstars: Pop-Sängerin Britney Spears und ihr Ehemann Sam Ashgari haben sich Medienberichten zufolge getrennt. Das Promi-Portal „TMZ“ berichtete am Mittwoch unter Berufung auf anonyme Quellen, das seit Juni 2022 verheiratete Paar sei nach einem heftigen Streit auseinandergegangen.

Ashgari habe die 41-jährige Sängerin mit Gerüchten konfrontiert, wonach sie fremdgegangen sei. Der 29-Jährige sei inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wolle die Scheidung einreichen. Demnach sei als Trennungsdatum der 28. Juli angegeben worden. Nach „TMZ“ berichteten auch das Magazin „People“ und auch „NBC News“ über die Trennung. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Unklar ist, welches gemeinsames Vermögen das Paar besitzt und wie es geteilt werden soll. Den Medienberichten zufolge soll es einen Ehevertrag geben. Spears habe dementiert, dass sie untreu gewesen sei, hieß es bei ET online.

Spears hat mit dem Rapper Federline zwei Kinder

Spears und Ashgari hatten sich 2016 kennengelernt und im Juni vergangenen Jahres in ihrem Haus nahe Los Angeles geheiratet. Zu der Hochzeit eingeladen waren Prominente wie Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton und Donatella Versace.

Noch im Juli hatte das Paar gemeinsam auf Instagram gepostet und glücklich in die Kamera gelächelt. Doch nach Informationen von „ET Online“ soll es in der Beziehung auf und ab gegangen sein. Zuletzt, so eine Quelle gegenüber dem Onlinemagazin, seien die Auseinandersetzungen aber heftiger geworden.

Für Spears ist es bereits die dritte Ehe. Die Sängerin von Hits wie „Baby One More Time“, „Oops! ... I Did It Again“ und „Toxic“ hatte 2004 Jason Alexander geheiratet, den sie aus Kindestagen kannte. Die Ehe dauerte jedoch nur 55 Stunden, bevor sie annulliert wurde. Die Sängerin war dann mit dem Rapper Kevin Federline verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat.

Spears war Ende der 90er Jahre als Teenagerin mit „Baby One More Time“ zum Superstar geworden und hatte in den folgenden Jahren eine Reihe weiterer Welterfolge. 2008 wurde sie dann wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt.

Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft. In einer Stellungnahme vor Gericht hatte Britney Spears zuvor geklagt, sie sei „traumatisiert“ und „deprimiert“: „Ich will nur mein Leben zurück.“

Die Autobiografie von Spears soll am 24. Oktober erscheinen

Ende Juli hatte Spears es mit „Toxic“ in den „Billions Club“ (deutsch: Milliarden-Club) des Musikstreaming-Marktführers Spotify geschafft. Der Song von 2004 habe die Marke von einer Milliarde Streams überschritten, teilte das Unternehmen auf Twitter mit und gratulierte der Musikerin. Der Song wurde auf die gleichnamige Playlist bei Spotify hinzugefügt.

Spears befindet sich dort in bester Gesellschaft: Popgrößen wie Taylor Swift, BTS, Billie Eilish, Bad Bunny und SZA gehören bereits zum „Billions Club“. „Toxic“ wurde am selben Tag hinzugefügt wie „Anti-Hero“ von Taylor Swift.

Spears Autobiografie mit dem Titel „The Woman in Me“ („Die Frau in mir“) soll dem US-Verlag Gallery Books zufolge am 24. Oktober in den Handel kommen.

Vor wenigen Tagen hatte Spears ihren Fans erstmal bestätigt, Botox gespritzt bekommen zu haben, wie unter anderem das Portal „Stylebook“ berichtet. In einem Instagram-Beitrag teilte sie mit, dass sie nie wieder Botox bekommen möchte. Die 41-jährige Sängerin erklärte in einem ausführlichen Video, dass ihr durch das Botox die Stirn angeschwollen sei, wodurch ihre Augenlider „herunterhingen“ und es aussah, als wäre sie in eine Schlägerei verwickelt gewesen.

Zudem schrieb sie: „Die Schwestern meiner Freundin finden das witzig und lachen darüber, aber ich würde gerne sehen, wie sie reagieren würden, wenn jemand so etwas mit ihrem Gesicht machen würde. Und ein Auge blau und deutlich höher als das andere ist. Ich habe geweint und mich gefragt: ‚Wann verschwindet das endlich?’“ (lem)