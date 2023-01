Gynäkologie-Podcast Gyncast #53 Risiko Gebärmutterhalskrebs

Jedes Jahr erkranken in Deutschland rund 4500 Personen an Gebärmutterhalskrebs. Für ein Drittel davon endet die Diagnose tödlich. Das Ernüchternde: Weil die Krebsform über Viren entsteht, ließen sich die meisten Fälle durch eine HPV-Impfung vermeiden. Doch wer eine Operation braucht, dem kann Doktor Mandy Mangler helfen.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

* aktivieren Sie hierfür den Button „externer Inhalt“

Die Gynäkologin hat sich früh auf die Behandlung von Zervixkarzinomen spezialisiert. In ihrer unzensierten Podcast-Sprechstunde erzählt sie davon, wie sie versucht, Betroffene zu unterstützen und an welchen Signalen sie den Krebs erkennt. Und sie erzählt davon, wie es ist, wenn auch sie nicht mehr weiterhelfen kann.

Außerdem Thema im Podcast: Papanicolaou und der Pap-Abstrich, die Zukunft der Krebs-Klassifizierung und wie mit bestimmten Methoden nach einer Operation die Fertilität erhalten werden kann.

Hinweise zum Podcast:

Verantwortlich für Schnitt und Produktion: Markus Lücker

Folgen Sie dem Gyncast auf Instagram!

Die vergangenen „Gyncast“-Episoden gibt es hier zum Nachhören:

Folge 52 How To: Sex in der Schwangerschaft

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 51: Wie bereite ich mich optimal auf die Geburt vor?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 50: Wo will ich gebären?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast „Gyncast“ ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Zur Startseite