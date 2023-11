Igor Levit im Interview „Hört endlich auf, Minderheiten für blöd zu verkaufen“

Herr Levit, vergangene Woche nahmen Sie in Berlin an einer Demonstration vor der Humboldt-Universität teil. Die Anwesenden wollten so ihre Unterstützung für alle jüdischen Studierenden bekunden – es sollte ein Zeichen gegen den anwachsenden Antisemitismus in Deutschland sein. Waren Sie zufrieden?

Es kamen gerade einmal 100 Menschen. Mehrere Redner sagten, wir müssten daran arbeiten, mehr zu werden. Was natürlich stimmt. Aber mir fehlt da doch die Frage: Warum sind wir so wenige? Weshalb zeigt sich die sogenannte Mitte der Gesellschaft nicht? Wo seid Ihr denn? Ich erwische mich dabei, dass ich mir zurzeit sehr bittere Fragen über dieses Land stelle.