Internationale Rangliste Deutschland ist das zweitbeste Land der Welt

In einer kürzlich veröffentlichten Bestenliste des US-amerikanischen Medienunternehmens „U.S. News & World Report“ wurden die zehn „besten Länder“ weltweit gekürt.

Überraschendes Ergebnis: Deutschland landete in dem Ranking auf Platz 2 – und konnte sich damit noch vor den USA, Großbritannien und sämtlichen skandinavischen Ländern positionieren, obwohl in den letztgenannten Staaten (namentlich Finnland) diverser Studien zufolge die glücklichsten Menschen leben sollen.

Auf Platz 1 der weltweit besten Länder: die Schweiz. Aber was macht den neutralen Nachbarn zum „besten Land“ der Welt?

Wie „U.S. News“ berichtet, gehört die Schweiz zu den weltweit reichsten Ländern. Die Alpenrepublik überzeugt mit einer niedrigen Arbeitslosigkeit, einer starken Wirtschaft und weist global eines der höchsten Bruttoinlandsprodukte pro Kopf auf.

Dank seiner vielbeachteten Neutralität herrsche in dem konfliktscheuen Land zudem eine „relative Ruhe“, heißt es im Report.

Die Schweizerinnen und Schweizer haben mehr Nobelpreise gewonnen und mehr Patente pro Kopf angemeldet als viele andere Nationen. Irgendetwas muss der Alpenstaat also richtig machen. Das haben auch die Deutschen erkannt – immerhin wanderten die meisten Bundesbürger im Jahr 2021 in die Schweiz aus.

Die 10 besten Länder weltweit:

Schweiz Deutschland Kanada USA Schweden Japan Australien Großbritannien Frankreich Dänemark

Was macht Deutschland so besonders?

Laut „U.S. News“ kann Deutschland mit einer der weltweit größten Volkswirtschaften und umfangreichen Sozialleistungen punkten.

Darüber hinaus konnte die Nation seine Rolle in der internationalen Gemeinschaft seit der Wiedervereinigung weiter ausbauen. Das belegen die Mitgliedschaften in der UN, EU, in der Nato, den G20, den G7 und in diversen weiteren Organisationen.

Das „Land der Dichter und Denker“ könne auf eine lange Kulturgeschichte zurückblicken. So habe Deutschland nicht nur „den modernen Buchdruck, Ludwig van Beethoven und Immanuel Kant“ hervorgebracht, sondern immerhin auch etliche Volksfeste – das Oktoberfest bleibt hier natürlich nicht unerwähnt.

Auch die vielfältige Landschaft wird als Besonderheit hervorgehoben. Von Nord- und Ostsee über weite Ebenen bis hin zu den Alpen deckt Deutschland ein breites Spektrum ab.

Nicht nur deshalb gehöre das Land zu den beliebtesten Einwanderungszielen weltweit. Und das „obwohl seine Politik der offenen Tür nach den jüngsten Verbrechen innerhalb der Landesgrenzen zu einem Streitpunkt geworden ist“, heißt es in der Beurteilung.

Als deutsche Besonderheit werden im Report auch die „strengen Gesetze“ hervorgehoben, die (infolge des Nationalsozialismus) sowohl „gegen Hassreden als auch gegen die Leugnung des Holocausts vorgehen“.

Wie schneidet Deutschland in den einzelnen Kategorien ab?

Abenteuer 27 von 100 Punkten (Platz: 42) In der Unterkategorie „Sexiness“ gab es nur 3 von 100 Punkten.

Agilität (Flexibilität) 92 von 100 Punkten (Platz 2) Hohe Punktzahlen gab es in den Unterkategorien „Fortschrittlichkeit“ (99,6 Punkte) und „Reaktionsschnelligkeit“ (100 Punkte).

Kultureller Einfluss 60 von 100 Punkten (Platz 9) In der Unterkategorie „Trends“ gab es allerdings nur 36 von 100 Punkten.

Unternehmertum 100 von 100 Punkten (Platz 1) In der Unterkategorie „Digitale Infrastruktur“ gab es immerhin 85 Punkte.

Kulturerbe / Tradition 50 von 100 Punkten (Platz 21) In der Unterkategorie „Gutes Essen“ gab es nur 17 von 100 möglichen Punkten.

„Movers“ (Triebkraft und Vorreiterrolle) 18 von 100 Punkten (Platz 44) Niedrige Punktzahlen gab es in den Unterkategorien „Andersartigkeit“ (5 Punkte) und „Einzigartigkeit“ (2 Punkte).

Offen für Unternehmen 62 von 100 Punkten (Platz 23) In der Unterkategorie „Günstige Herstellungskosten“ gab es allerdings nur 0,2 Punkte.

Macht 81 von 100 Punkten (Platz 4) In der Unterkategorie „Politischer Einfluss“ gab es 80 Punkte.

Lebensqualität 90 von 100 Punkten (Platz 7) In der Unterkategorie „Familienfreundlichkeit“ gab es 69 Punkte.

Soziales 70 von 100 Punkten (Platz 13) In der Unterkategorie „Klimaziele“ gab es 56 Punkte.



