Kommen Ihre beiden Töchter mit zum Angeln?

Ich habe einmal eine Tour auf der Ostsee mit ihnen gemacht und ein bisschen geschummelt: Der Fischer hatte fette Wattwürmer besorgt, da beißt jeder Fisch. Ich wollte, dass es für meine Kinder ein Erfolgserlebnis wird, aber es hat sie nicht so begeistert. Sie finden es langweilig, so lange auf dem Boot zu sein, und dann stinkt das auch alles.

Schade, oder?

Nein. Ist doch schön, etwas allein zu machen. Ich möchte gar nicht, dass meine Kinder überallhin mitkommen. Sie sollen eigene Interessen entwickeln.

Sie spielten als Jugendliche in einer Punkband mit dem programmatischen Namen …

… „Leck mich am Arsch“. Genau!

Wie fanden das Ihre Eltern?

Schrecklich. Ich habe meine Haare toupiert, mir die viel zu große Motorrad-Lederjacke meines Vaters angezogen, in seine alten Handschuhe Nieten reingemacht und in meine Hosen Löcher. Wenn meine Mutter sagte „So geh’ ich mit dir nicht raus“, ging mir das runter wie Öl. Ich habe mir geschworen, dass ich das meinen Kindern nie sagen werde. Bis heute geglückt.

Ihre Mutter war bestimmt froh, als Sie danach Opernsängerin werden wollten.

Meine Eltern fanden das total bescheuert. Ich bewunderte eine bulgarische Opernsängerin am Stadttheater Brandenburg, Jana Michailowa. Nach einer Aufführung habe ich ihr am Bühneneingang aufgelauert und sie gefragt, ob sie mich unterrichten könnte. Musste ich natürlich bezahlen. Mein Vater hat in der Papierverarbeitung gearbeitet, da habe ich mich in den Ferien an die Maschine gestellt. Ich habe Flaschen weggebracht, um Pfand zu kassieren, meinen Vater überredet, mit dem Hänger Schrott einzusammeln und zu verkaufen.

Wie kamen Sie bloß vom Punk zur Oper?

Mich hat Nina Hagen fasziniert. Sie war für mich eine Punkerin, die eigentlich Opernsängerin gewesen ist. Bei meiner Oma liefen Maria Callas und Mario Lanza. Einerseits die dramatische Callas, andererseits totaler Schmalz, beides berührte mich. Ab 13 lernte ich Gesang, bis ich abgehauen bin.

Sie sind mit 17 aus der DDR geflüchtet, weil Sie nicht Musik studieren konnten.

An der Musikhochschule Hanns Eisler haben sie mich nicht genommen, obwohl die Prüfung gut verlaufen ist. Mein Vater war damals stellvertretender Leiter in einem Betrieb. Sein alter Chef hätte es gern gehabt, dass er seine Position übernimmt. Aber mein Vater wollte nicht in die Partei eintreten. Der Preis war ihm zu hoch. Vielleicht war das für uns alle nicht so gut.

Das hat Sie die Zulassung zur Erweiterten Oberschule gekostet und war der Grund, dass Sie kein Abitur machen durften?

Glaube schon. Ich war eine sehr gute Schülerin, es bestand kein Grund, mich nicht aufzunehmen. Nach der Entscheidung musste ich zur Berufsberatung. Mir wurden drei Sachen vorgeschlagen, auf eine sollte ich mich bewerben. Medizinische Fachhochschule, Krippenerzieherin, Bekleidungsfacharbeiterin, also Näherin. Ich habe gedacht: Das hat gar nichts mit mir zu tun.

Und da haben Sie den Entschluss gefasst, zu fliehen?

Ich hatte den großen Schulatlas auf dem Schoß und dachte: „Alles klar, wie komme ich von hier in den Westen?“ Dann ratterte es bei mir im Kopf, ich hab’s geplant, ziemlich naiv, alles in ein kleines Buch notiert, meine Ideen, meine Wut. Meinen Eltern habe ich nichts gesagt. Ich wusste ja, was mit Leuten passiert, die in Fluchtpläne eingeweiht sind.

Woher wussten Sie das?

Meine ältere Schwester wurde verhört, weil sie die Fluchtpläne einer Freundin kannte. Abends holte die Stasi sie ab, wies ihr nach, dass sie im Café mit der Freundin darüber gesprochen und den Wohnungsschlüssel bekommen hatte. Sie wurde verurteilt zu zwei Jahren auf Bewährung wegen „Beihilfe zum ungesetzlichen Grenzübertritt“. Trotzdem habe ich meine eigenen Pläne meiner besten Freundin gesteckt. „Wenn du mich nicht mitnimmst, verpfeif’ ich dich“, hat sie gesagt. Das war mir eigentlich recht, denn ich hatte schon ein wenig Angst im Hinblick auf die Flucht.