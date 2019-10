Günter Ziegler ist Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin. Er ist aktuell auch Sprecher der Berlin University Alliance, in der sich die Freie Universität, die Humboldt-Universität, die Technische Universität und die Charité für die Exzellenzinitiative erfolgreich zusammengetan haben.

Herr Ziegler, Sie sind seit eineinhalb Jahren FU-Präsident und haben mit den Berliner Unis gerade den Exzellenzwettbewerb gewonnen. Zugleich ist Berlin berüchtigt für seine katastrophalen Schulen. Werden immer weniger Berliner an den exzellenten Unis studieren können?

Das Berliner Schulsystem ist einfach sehr heterogen: Es gibt Probleme, aber auch großartige Leistungen. An der Freien Universität haben wir einen internationalen Anspruch und Studierende, die aus der ganzen Welt nach Berlin kommen. Aber wir können bisher nicht beobachten, dass Berliner Abiturientinnen und Abiturienten wegbrechen oder gegen die bayerischen Studierenden nicht mehr konkurrieren könnten.

Sie haben ein bayerisches Abitur von 1,0, die dritte Klasse gleich übersprungen. Welchen Anteil hatte die Schule an Ihrer wissenschaftlichen Karriere?

Ich habe mal gesagt, ich sei ein Streber gewesen, aber meine Mutter meint, das soll ich nicht mehr behaupten. Ich war sicher ein übermotiviertes Kind, habe mir aus der Schule abgeholt, was ich gebraucht habe, und alles aufgesogen.

Sie selbst haben an der Uni unterrichtet. Was macht einen guten Lehrer aus?

Die einzelnen Studierenden sind sehr unterschiedlich, das muss man ernst nehmen, und sich darauf einstellen; man muss sich Zeit nehmen und dann die Inhalte passend vermitteln. „Lernen“ bedeutet eben für sehr unterschiedliche Menschen etwas sehr Unterschiedliches.

Aber es gibt doch fraglos Leute, die mehr auf dem Kasten haben als andere!

Wir haben ein Gefühl für Zahlen, einen Blick für Gesichter und für Formeln – oder eben auch nicht. Was heißt unter diesen Umständen „ein gutes Gedächtnis“ haben? Am Ende haben Leute, die langsam lernen, deshalb nicht weniger auf dem Kasten. Auch Einstein soll langsam gelernt haben.

Wie lernen Sie?

Ich persönlich kann eigentlich nur lernen, wenn ich schreibe. Das Ordnen im Gedächtnis geht bei mir durch die Hand.

Sie haben immer wieder erklärt, dass Ihr Erfolgsgeheimnis auch Ihre Konzentrationsfähigkeit ist. Zahllose Untersuchungen sagen, dass sich Kinder immer schlechter konzentrieren können. Sind Erstsemester heute dümmer als vor 20 Jahren?

Bestimmt nicht. Aber die junge Generation kann etwas anderes, sie hat eben auch eine Kompetenz im Umgang mit verschiedenartigsten Medien. Heute interessieren sich junge Studenten durchaus nicht nur für ihr eigenes Fach, sondern auch für das Klima. Die Fridays-for-Future-Studentinnen und -Studenten, mit denen ich zusammengesessen bin, sind mit einem irren Fachwissen ausgerüstet. Trotzdem kann man sich fragen, ob die Konzentrationsfähigkeit in dem Medienchaos, das uns umgibt, noch gehalten werden kann.

Ein mathematisches Problem kann man nicht ohne längere Konzentration lösen.

Richtig. Wenn man heute in theoretischer Mathematik erfolgreich sein will, muss man sich tief in die Sachen reindenken, und das geht eben nicht, wenn man nebenbei noch E-Mails checkt und die Welt rettet. Dafür kann man heute als Mathematiker per Smartphone oder Laptop eben mal Berechnungen machen, für die ich früher vielleicht hätte programmieren müssen. Wir haben ja in der Mathematik die Vorstellung von vergeistigten Theoriegebäuden, aber manchmal hilft es auch einfach mal, zehntausend Beispiele durchzurechnen. Mathematiker wie Euler und Gauß haben sich da noch drei Wochen hingesetzt und wie Verrückte gerechnet.

Und wie retten wir jetzt unsere Konzentration?

Man muss sich ununterbrochene geistige Freiräume sichern. Also ich erzähle jetzt gerade über Dinge, von denen ich eher träume, als dass ich sie vorleben könnte. Aber man könnte ja einfach mal den Sabbat ernst nehmen oder den heiligen Sonntag und sagen: Sonntags wird nur gedacht. Keine E-Mails, nur Bücher.