Jugendsprache für Anfänger Was bedeutet das Wort „Siu“?

Am 20. September verkündet der Verlag Langenscheidt, welche drei Wörter in die Endauswahl zum Jugendwort des Jahres 2022 kommen werden. Am 25. Oktober wird bekanntgegeben, welches Wort die Abstimmung im Internet gewonnen hat.

Jugendliche schaffen sich seit jeher ihre eigene Sprache. Sie verwenden Wörter, die nicht im Duden stehen. Heute kommen sie häufig aus dem Englischen, so wie „lost“ oder „cringe“, das Jugendwort des Jahres von 2021.

Der Jubelruf „Siu“, gerne auch als „Siuuu“ um mehrere Us erweitert, ist in der Auswahl zum Jugendwort des Jahres 2022. Andere heiße Kandidaten sind „Gommemode“, „sus“ und „smash“.

„Siu“ kommt nicht aus dem Englischen, sondern geht auf den portugiesischen Fußball-Star Cristiano Ronaldo zurück. „Siu“ ist seine Wortschöpfung.

Bedeutung von „Siu“

„Siu“ ist das „Juhu“ der jungen Leute. Es wird als Ausdruck des Jubels gesagt oder am besten laut gerufen. Wobei man vermuten darf, dass das Wort am häufigsten in der geschriebenen Sprache verwendet wird, konkret in Chatnachrichten und Kommentaren auf der Videoplattform TikTok, die unter jungen Leuten sehr beliebt ist.

Dort wurde sogar eine „Siu“-Challenge veranstaltet. Die Aufgabe der Teilnehmer:innen bestand wenig überraschend darin, in unterschiedlichen Situationen „Siu“ zu rufen.

Woher kommt der Begriff „Siu“?

2009 wechselte Cristiano Ronaldo für eine damalige Rekordsumme zum spanischen Verein Real Madrid. Bei Siegen der Mannschaft, die oft passierten, wurde von den Spielern laut „Siiii“ gerufen, das spanische Wort für „Ja“.

Das erzählte Ronaldo in einem Interview mit dem Sportsender DAZN. Wie er dort weiter ausführte, entwickelte er aus dem spanischen „Si“ der Kameraden seinen zum Markenzeichen gewordenen Ruf „Siu“, allerdings ohne genau zu wissen, warum. „Die besten Dinge passieren spontan“, erklärt der Fußballstar.

Gründe zum „Siu“-Jubel gab es für Ronaldo bei Real Madrid genug. Vier seiner fünf Champions-League-Titel gewann der Fußballer mit dem spanischen Hauptstadtverein. Auf YouTube finden sich zahlreiche Ausschnitte, in denen Ronaldos charakteristischer Jubelruf zu hören ist.

„Siu“: Vom Meme zum Jugendwort

Längst haben das Internet und Soziale Netzwerke für die Verbreitung einer eigenen Sprache gesorgt. Das vielleicht bekannteste Beispiel ist der in Chats entstandene Ausruf „lol“, der für „laugh out loud“ – für „laut loslachen“ – steht.

Die Vermutung liegt nahe, dass „Siu“ nur in den Sprachgebrauch übergehen konnte, weil Ronaldos Jubelkreation zuvor ein Meme wurde, ein vielfach als Kommentar geteiltes Video oder Bild.

Wie wird „Siu“ ausgesprochen?

„Siu“ wird „Süüü“ ausgesprochen. Wobei es eher „ausgerufen“ statt „ausgesprochen“ heißen sollte. Seine Wirkung erreicht das Wort ausschließlich mit einer energischen emotionalen Note in der Stimmlage.

Kennen junge Leute „Siu“ überhaupt?

Als spontaner Test wurde ein bekannter, junger Student aus dem Bekanntenkreis des Autors dieser Zeilen in einem Chat-Programm gefragt, ob er das Wort „Siu“ kennt. Die Antwort lautete: „Hab davon noch nie gehört ey. Hab vorhin auch die anderen mit denen ich gelernt habe gefragt, aber niemand kannte das.“

Nun erlaubt ein anekdotischer Beleg keine allgemeingültige Aussage. Nils Uwe Bahlo, Experte für Jugendsprachforschung von der Universität Münster, überraschte es im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland aber nicht, wenn viele Jugendliche die Jugendwörter des Jahres nicht kennen.

Zur Erklärung erinnert der Sprachwissenschaftler daran, dass Jugendliche keine homogene Gruppe darstellen, genauso wenig wie es Erwachsene tun. Jeder und jede Jugendliche gehört mehreren Jugendgruppen an, definiert zum Beispiel durch ihre Interessen oder Kultur. In manchen Kreisen mag sich ein bestimmtes Wort verbreitet haben, in anderen dagegen nicht.

