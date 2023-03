Luftalarm per App Luke Skywalker aus „Star Wars“ warnt Ukrainer bei russischen Raketenangriffen

Mehrere Hollywood-Stars versuchen auf ihre Art, die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Arnold Schwarzenegger wandte sich kurz nach dem Beginn der Invasion in einem Video an die russische Bevölkerung und warnte darin vor Wladimir Putins Propaganda. Sean Penn drehte einen Dokumentarfilm über den Ausbruch des Krieges. Und Mark Hamill, der Luke Skywalker aus den „Star Wars“-Filmen, verleiht seine Stimme.

Nutzer der App „Air Alert“ hören den 71-Jährigen, sofern sie die Sprache auf Englisch eingestellt haben. Die App ist mit dem ukrainischen Luftverteidigungssystem verbunden. Sobald Alarm ausgelöst wird, spielt ein Sirenenton. Hamill ruft in einer Stimme, die „Star Wars“-Fans sofort erkennen, dazu auf, an einen geschützten Ort zu gehen.

Auch das Zitat „Your overconfidence is your weakness“ (in der deutschen Filmsynchro: „Eure Überheblichkeit ist eure Schwäche“) ist zu hören. Es stammt ursprünglich aus „Star Wars 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, wo Luke es an den bösen Imperator gerichtet sagt. In der Warn-App ist es aber offenbar als Appell an die Ukrainer gemeint, nicht mit dem eigenen Leben zu spielen und sich in Sicherheit zu bringen.

„Möge die Macht mit dir sein“

In der App lässt sich der ukrainische Standort auswählen, für den man Luftalarm erhalten möchte – egal, ob man sich dort befindet oder nicht. Mehr als 19.000-mal sei im ersten Kriegsjahr in der Ukraine Luftalarm zu hören gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press.

Ist ein Alarm vorbei, informiert die „Air Alert“-App wiederum in der Stimme von Luke Skywalker darüber, gefolgt von dem berühmtesten aller „Star Wars“-Zitate: „May the Force be with you”, „Möge die Macht mit dir sein“.

Man kann „Air Alert“ auch in Deutschland herunterladen (Apple und Android) und Hamills Stimme – zum Beispiel im Testmodus der App – hören. Hier werden die Warnungen ebenfalls ausgegeben, sollte im eingestellten ukrainischen Gebiet Luftalarm ausgelöst werden. Auf diesem bei Twitter veröffentlichten Video ist die Warnung im Hintergrund zu hören:

„Ein Märchen über Gut und Böse spiegelt wider, was in der Ukraine vor sich geht“, sagte Hamill der Associated Press. Er vergleicht die Handlung von „Star Wars“, wo sich eine technisch und materiell unterlegene Gruppe Widerstandskämpfer gegen eine übermächtige Diktatur wehrt, mit dem Krieg nach Russlands Einmarsch im Februar 2022. „Das ukrainische Volk, das sich für die Sache einsetzt und so heldenhaft reagiert … Es ist unmöglich, sich nicht davon inspirieren zu lassen“, so Hamill weiter.

„Hier sitze ich bequem in meinem eigenen Zuhause, während es in der Ukraine Stromausfälle und Nahrungsmittelknappheit gibt und die Menschen wirklich leiden“, sagte er. „Das motiviert mich, so viel wie möglich zu tun.“ Der US-Schauspieler sammelte Spenden, um Aufklärungsdrohnen für die ukrainischen Streitkräfte zu kaufen. Hamill unterschrieb „Star Wars“-Poster, die anschließend verlost wurden.

Die Poster zeigen ein kleines Raumschiff der Rebellen in den Farben der ukrainischen Flagge, ihm gegenüber ein gigantischer „Sternenzerstörer“ des Imperiums, der mit seinen roten und blauen Streifen an die russische Flagge erinnert.

Die App „Air Alert“ wurde nach Angaben der Associated Press mehr als 14 Millionen Mal heruntergeladen. Mark Hamill, der im Kino zuletzt 2019 in „Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers“ in seiner berühmtesten Rolle zu sehen war, äußert sich in sozialen Netzwerken häufig politisch. Besonders stark kritisierte er den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

