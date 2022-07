Hoppla, was ist da los bei einem der Paradekrimis des deutschen Fernsehen? Lukas Gregorowicz verlässt den "Polizeiruf 110" des Rundfunks Berlin-Brandenburg und Verena Altenberger hört beim "Polizeiruf 110" des Bayerischen Rundfunks auf.#

Gregorowicz spielt seit 2015 Kriminalhauptkommissar Adam Raczek in der Krimireihe. Bis 2020 bildete er an der Seite von Maria Simon (alias Olga Lenski) ein polnisch-deutsches Duo, ab 2021 setzte er es mit André Kaczmarczyk als Vincent Ross fort. Das ARD-Publikum wird Gregorowicz in seiner Kommissarsrolle nicht mehr in neuen Fällen sehen können, der letzte Fall mit ihm "Hildes Erbe" wurde schon gezeigt. Mittlerweile hat der RBB einen Krimi mit André Kaczmarczyk als Solo-Ermittler abgedreht, an einer Nachfolgeregelung für Lukas Gregorowicz arbeitet der Sender noch ,wie aus dem RBB zu hören ist.

Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec werden als Münchner "Tatort"-Kommissare ermitteln bis in die letzten Tage der Menschheit hinein ermitteln, aber ihre "Polizeiruf 110"-Kollegin Verena Altenberger wird nach sechs Krimis ihren Abschied nehmen. In einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks vom Montag heißt es, "nach fünf besonderen und erfolgreichen Polizeiruf 110-Einsätzen wird Verena Altenberger im Herbst 2022, gemeinsam mit Stephan Zinner, für ihren sechsten und damit letzten Fall als Elisabeth ,Bessie' Eyckhoff vor der Kamera stehen". Weil sie nach neuen schauspielerischen Herausforderungen suche, verabschiede sie sich dann vom Münchner "Polizeiruf 110". Geplante Ausstrahlung des Falls mit dem Arbeitstitel "Paranoia": erstes Halbjahr 2023. Über ihre Nachfolge will der Sender in Kürze informieren.

Boombranche Schauspiel

An den Abschieden von Altenberger und Gregorowicz zeigt sich: Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach Schauspielerinnen und Schauspielern können sie sich mehr als früher ihre Rollen aussuchen. Natürlich ist ein Engagement in "Tatort" und "Polizeiruf 110" ein besonderes Engagement, doch anders als in früheren Jahren und Jahrzehnten sind die Darstellerinnen und Darsteller nicht auf eine lebenslängliche Beschäftigung aus. Gerne ein paar Jahre, aber wird sich umgeschaut. Die Kommissarin, der Kommissar wird zur Lebensabschnittsaufgabe.

Polizeiarbeit. Kriminaloberkommissarin Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger) hängt Katzensteckbriefe auf. Foto: BR

"Abschied vom Münchner 'Polizeiruf' zu nehmen, ist mir schwergefallen, Elisabeth Eyckhoff ist mir in den vergangenen vier Jahren sehr ans Herz gewachsen", sagte Altenberger laut Mitteilung. Sie dankte der Redaktion, den Autoren wie Günter Schütter und Regisseuren wie Dominik. "Ich habe viel gelernt, ich habe viel erlebt, und ich durfte München, diese großartige Stadt, noch einmal ganz neu entdecken. Ich bin sehr dankbar für die vielen, wunderschönen Zuschauer_innen-Reaktionen, die Grimme Preis Nominierungen und - ist ja leider nicht ganz unwichtig - die guten Quoten." Sei sei ein Mensch, der gerne gehe, wenn es am schönsten sei. "Es zieht mich weiter und ich suche mir neue Herausforderungen." Vor dem München-Krimi agierte die österreichische Schauspielerin sehr erfolgreich in der RTL-Comedy "Magda macht da schon".

Der BR dankt

"Der Polizeiruf 110 ist eine der traditionsreichsten Reihen im deutschen Fernsehen, und gerade der Münchner Polizeiruf 110 ist dabei ein besonderes Glanzlicht. Von Gaby Dohm, oder Michaela May und Edgar Selge über Matthias Brandt bis zuletzt Verena Altenberger: Sie alle haben große Geschichten erzählt und haben die Herzen des Publikums und der Kritiker erobert. Wir bedauern es sehr, dass Verena Altenberger nun den Polizeiruf verlässt und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Weg", sagte BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs