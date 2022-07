Wolf-Dieter Wolf, der in die Kritik geratenen Verwaltungsratsvorsitzende des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), lässt sein Amt beim öffentlich-rechtlichen Sender ruhen. Das hat Wolf am Freitag in der außerordentlichen Sitzung des RBB-Rundfunkrats mitgeteilt, wie der Tagesspiegel aus zuverlässigen Quellen erfuhr.

Gegen Wolf, aber auch gegen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger waren in Medienberichten diverse Vorwürfe gemacht worden. Einige davon betreffen den Bau des Digitalen Medienhauses des RBB. Wolf wurde vorgeworfen, dass bei der Beauftragung von Beratern persönliche Kontakte eine Rolle gespielt haben sollen. Der Immobilienunternehmer hatte bis vor wenigen Tagen abgestritten, dass es vor dem Auftrag solche Kontakte gegeben hat. Am Dienstag hatte er dies jedoch bei einer Sondersitzung des Verwaltungsrates revidiert. Im Nachgang habe er nach Sichtung seines Kalenders festgestellt, dass es doch ein Treffen vorher im Büro von Herrn Branoner gegeben habe, hatte ein RBB-Sprecher den neuen Kenntnisstand erläutert.

Für Wolf-Dieter Wolf, den Chef des Verwaltungsrats, war die Luft zuletzt immer dünner geworden. In der Sondersitzung des Verwaltungsrates war er bereits aufgefordert worden, sein Amt ruhen zu lassen. Er hatte dies jedoch abgelehnt, da er bei sich kein Fehlverhalten erkennen konnte. Wolf hatte in der Sitzung eine Eidesstattliche Erklärung verlesen. Zudem hat er betont, bei der Auftragsvergabe niemanden protegiert zu haben.

"Mit Wolf keine glaubwürdige Klärung"

Am Freitag hatte kurz vor der Sitzung des Rundfunkrates der Brandenburger CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann die Forderung ebenfalls erhoben. Mit Wolf im Amt könne die nötige Aufklärung der Vorwürfe „nicht glaubwürdig funktionieren“, hatte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel gesagt. Rebmann ist Mitglied des Hauptausschusses, zu dem auch Medienfragen gehören.

Rebmann hatte dem Verwaltungsrat ferner empfohlen, selbst eine externe und unabhängige Prüfung der Vorwürfe in Auftrag zu geben. Die damit beauftragte Kanzlei solle „einen umfassenden Untersuchungsauftrag erhalten, um den Sachverhalt rund um die erhobenen Vorwürfe ermitteln zu können. Zu den nötigen Befugnissen gehören, Einblick in die Akten nehmen und Mitarbeiter des RBB befragen zu können. Zudem müsste diese Kanzlei ausschließlich an den Verwaltungsrat, nicht aber an die Intendanz“.

Der Forderung nach einem vorläufigen Rückzugs Wolf aus dem Amt des obersten RBB-Kontrolleurs schloss sich am Freitag zudem der Deutsche Journalisten-Verband JVBB in einem Schreiben an den Rundfunkrat an. „Wenn der RBB und der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt nicht irreparablen Schaden erleiden sollen, muss der Rundfunkrat als oberstes Gremium des RBB jetzt konsequent handeln und für die Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe gegen die ARD-Vorsitzende und RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sorgen. Dazu gehört nach Sicht des DJV Berlin-JVBB, dass Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf sein Amt bis zur vollständigen Aufklärung der Vorwürfe ruhen lässt“, heißt es in dem Schreiben, das dem Tagesspiegel vorliegt.

Die Vorsitzende des Rundfunkrates, Friederike von Kirchbach, hatte sich zuerst gegen eine Sondersitzung des Gremiums ausgesprochen, aber auf Drängen mehrer Ratsmitglieder das Treffen dann doch anberaumt.