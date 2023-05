Abschied vom „Tatort“ aus Dresden Karin Hanczewski verlässt nach 18 Folgen die ARD-Krimireihe

Vom ursprünglichen Team des Dresdner „Tatort“ wird bald nur noch Martin Brambach übrig sein. Als der Ableger aus Dresden im März 2016 mit der Folge „Auf einen Schlag“ startete, waren neben Jella Haase als Maria Magdalena Mohr noch Alwara Höfels als Henni Sieland und Karin Hanczewski als Karin Gorniak dabei.

Jella Haase schied direkt nach der Auftaktfolge aus, Alwara Höfels wurde 2019 von Cornelia Gröschel – als Kommissarin Leonie Winkler – abgelöst, mit der Folge „Herz der Dunkelheit“ endet nun auch für Karin Hanczewski ihre Zeit als „Tatort“-Kommissarin, wie der MDR am Mittwoch bekannt gab. Das Ermittlerteam Höfels/Hanczewski war das erste rein weibliche Duo der „Tatort“-Reihe.

„Neun Jahre und in insgesamt 18 Folgen bin ich als Karin Gorniak durch alle Höhen und Tiefen des fernsehpolizeilichen Ermittelns gegangen. Die Arbeiten, bei denen wir gemeinsam auf der Suche waren, das Menschliche, das Abgründige und den Humor auslotend, waren für mich immer bereichernd. Und ich hoffe, dass es uns auch gelungen ist, etwas Zeitrelevantes zu erzählen, denn das war und ist in meinem Verständnis der Tatort immer gewesen“, teilte Hanczewski mit. Und ergänzt: „Für mich ist es an der Zeit, mich weiterzubewegen und neue Figuren zu erzählen.“

Wer neben Kommissariatsleiter Schnabel (Brambach) und Kommissarin Winkler (Gröschel) künftig die Mordfälle lösen wird, hat der MDR indes noch nicht verraten. Fest steht nur, dass die finale Folge mit Karin Hanczewski Anfang 2025 ausgestrahlt werden soll.

„Der Tatort aus Dresden lebt davon, dass er an die Grenzen geht – die Grenzen der Spannung und unserer Ermittlungsfiguren. Karin Hanczewski hat sich mit ihrer großen Spielfreude diesen Grenzen immer hingegeben“, erklärte MDR-Programmchef Klaus Brinkbäumer. Mit zuletzt 9,3 Millionen Zuschauern gehört der Dresdner „Tatort“ zu den beliebtesten Ablegern der Reihe.