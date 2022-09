Die Fußball-WM mit Kerner bei Magenta TV  „Wir fragen, was zu fragen ist.“

„Quizchampion“, „Da kommst Du nie drauf!“ – wer in diesen Tagen in der Primetime ZDF einschaltet, sieht – Johannes B. Kerner. In ein paar Wochen darf der Ex-„Sportstudio“-Moderator für vier Wochen wieder in sein eigentliches Element: als Anchorman für die Fußball-WM bei Magenta TV.

Das wird angesichts der Kritik am Austragungsort Katar kein ganz einfacher Job. Darauf deuten Kerners Worte bei der Präsentation der Telekom am Mittwoch in Berlin hin, mit dem Verweis auf Amnesty International und die Menschenrechtssituation im Wüstenstaat. „Wir fragen, was zu fragen ist. Wir sagen, was zu sagen ist.“

Natürlich soll und wird der sportliche WM-Teil auch bei Magenta TV im Mittelpunkt stehen. ARD und ZDF sind Vorreiter im Free TV, aber nur der Telekom-Sender bringt alle 64 WM-Spiele, davon 16 exklusiv. Bis zu 14 Stunden täglich mit Liveübertragungen, Kerner, Experten wie Michael Ballack oder Tabea Kemme im Studio in Ismaning, dazu Wolff Fuss.

Der wandernde Reporter, sonst bei Sky und Sat1 unterwegs, ist froh, nicht alleine nach Katar zu fahren. Unter anderem auch Anna Sara Lange als Field-Reporterin soll dafür sorgen, dass sich die „politisch-ideologische Note des Turniers“ im Magenta-TV-Programm wieder findet.

Schon jetzt hat der Telekom-Sender die Doku „Kein Regenbogen in der Wüste“ im Programm. Die Zuschauer sollen sich ein eigenes Bild von den Zuständen vor Ort machen, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Das Ganze kostenfrei für vier Millionen Bestandskunden von Magenta TV.

Für Neu-Interessierte steht zur Fußball-WM ein Zehn-Euro-Angebot im Raum, das auch ohne Extragerät via Mobil App zugänglich und monatlich kündbar ist. Der Genuß von Fußball in hochauflösendem UHD ist nur mit Empfangsgerät der Telekom möglich. Bis zum 20. November hat die Entscheidung dafür noch Zeit. Bis dahin wird Kerner noch viele Quizshows moderieren.

Zur Startseite