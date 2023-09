Doku über Legasthenie Mozart, Einstein, Ramelow

Was Bodo Ramelow fürchtet: Vor laufenden Kameras einen langen Eintrag ins Goldene Buch schreiben zu müssen. Das überlässt er lieber einem Mitarbeiter und setzt fürs Foto nur noch seine Unterschrift unter den Text, auch wenn er von ihm selbst formuliert worden sein sollte. Denn ein solcher Termin ruft bei ihm „die Endlosschleife meiner Kindheit“ wach, sagt der Ministerpräsident von Thüringen. Ramelow (Die Linke) hat eine Schreibschwäche, weshalb er in der Schulzeit bei allen Diktaten versagte.

„Die Erklärung war immer: Er ist hochintelligent, aber stinkend faul“, erinnert sich Ramelow in der sehenswerten Dokumentation „Legasthenie – Wir dachten immer, du bist dumm“ (Arte Mediathek). Dass man trotz Lese- und Rechtschreibschwäche erfolgreich sein kann, belegt eine lange Liste prominenter Namen: von Albert Einstein bis Mark Zuckerberg, von Wolfgang Amadeus Mozart bis Agatha Christie.

Behandlung

Eine Million Schulkinder in Deutschland leiden nach Aussage des Films an einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Der Münchener Kinder- und Jugendpsychiater Gerd Schulte-Körne bemängelt die fehlende Unterstützung für betroffene Familien. Die Krankenkassen würden keine Behandlungskosten übernehmen. Erst wenn Depressionen oder andere psychische Störungen aufträten, könnten sich Familien an die Jugendhilfe wenden.