Magenta-TV-Serie „Cell 8“ Wie kommt die Todesstrafe in einen schwedischen Thriller?

Trouble lautet der zweite Vorname von John Frey. Der Sänger einer Unterhaltungsband auf einer Fähre zwischen Finnland und Schweden zieht Ärger geradezu magisch an. Nachdem er einen betrunkenen Passagier niederschlägt, der mehrfach Frauen belästigt hat, soll er der Polizei übergeben werden. Erst da wird ihm (Freddie Wise) bewusst, was er angerichtet hat.

Denn bei dem attraktiven jungen Mann handelt es sich um den flüchtigen Insassen einer Todeszelle in Ohio, der nach Ansicht des Gerichts die Tochter des ultra-rechten Gouverneurs des Bundesstaates ermordet hat. Dabei wollte John aus Liebe zu Beth (Lily Dodsworth-Evans) seinen Job als Drogenkurier gerade beenden.

„Box 21“

Vom Autorenduo Roslund/Hellström stammt auch die Vorlage zur sechsteiligen schwedischen Krimiserie „Box 21“, die aktuell in der ZDF-Mediathek zum Abruf steht. Eine junge Rumänin wird in Schweden zur Prostitution gezwungen, zusammen mit einer Leidensgenossin schafft sie es in dem Rachethriller aber, sich dagegen aufzulehnen.