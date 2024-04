Münchner „Tatort“ Der Serienkiller kommt einem bekannt vor

Zuletzt eine weibliche Leiche in Hamburg (Ostersonntag), dann eine tote Frau im Wald bei Bremen (Ostermontag), nun ein weiblicher Torso in München – es scheint schon was da dran zu sein: Opfer im „Tatort“ sind vorzugsweise Frauen. Viel mehr zum Meckern gibt es aber nicht bei dieser neuen Münchner Krimi-Ausgabe. Im Gegenteil. Der BR-„Tatort: Schau mich an“ (ARD, 7.4., 20.15 Uhr) ist der bislang spannendste und verstörendste in diesem Jahr.