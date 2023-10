„Nach uns der Rest der Welt“ Inklusive Liebesgeschichte

Von einer ungewöhnlichen, weil inklusiven Liebesgeschichte zwischen Teenagern handelt der Fernsehfilm „Nach uns der Rest der Welt“ (ARD, 4. Oktober, 20.15 Uhr) von Franziska Buch (Drehbuch und Regie). Der wegen einer unheilbaren Erkrankung (Duchenne-Muskeldystrophie) an den Rollstuhl gefesselte Jonas (Julius Gause) und seine Klassenkameradin Emily (Lina Hüesker), die gleichzeitig die Tochter von Jonas' Ärztin Marianne (Sophie von Kessel) ist, kommen sich in dem SWR-Drama nahe.

Die Entwicklung der Beziehung wird glaubwürdig und sensibel erzählt, außerdem verleiht der Konflikt mit den alleinerziehenden Müttern dem Film eine tiefere Dimension. Großartig spielt neben den jugendlichen Darstellern auch Anneke Kim Sarnau die energische Alma, die in zwei Jobs schuftet und alle eigenen Bedürfnisse zugunsten ihres Sohnes hintan stellt.

Alma kämpft außerdem mit Schuldgefühlen, weil Jonas' Krankheit genetisch von den Müttern auf deren Söhne übertragen wird. Während sich Jonas von ihrer Fürsorge eingeengt fühlt, leidet Emily darunter, dass sie die hohen Erwartungen Mariannes nicht erfüllen kann.

Duchenne-Muskeldystrophie

In Deutschland sind nach Angaben des Vereins Duchenne Deutschland etwa 2000 Kinder und junge Erwachsene an dem „erblichen Muskelschwund“ erkrankt. „Ich war schockiert darüber, in welchem Ausmaß diese Familien vom Staat und von den Krankenkassen alleine gelassen werden“, sagt Filmautorin Franziska Buch. Der französische Mediziner Guillaume-Benjamin Duchenne hatte die Krankheit im 19. Jahrhundert als Erster diagnostiziert. www.duchenne-deutschland.de