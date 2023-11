Near-Future-Drama „Morin“ Junge Elite 2037

Das Bildungswesen im Jahr 2037 ist zweigeteilt – in Oben und Unten. An staatlichen Schulen „lernt man doch nichts“, weiß der elfjährige Morin (Leo Alonso-Kallscheuer), der Held des Near-Future-Dramas „Morin“ (ARD, 22.11., 20.15 Uhr). Wer was werden will in der nahen Zukunft, der schickt sein Kind auf von Konzernen finanzierte „Junior-Akademien“, wo die Lerngruppen klein und die Lernmittel grenzenlos sind. Und wo jedes Kind einen Avatar als persönlichen Coach an die Seite gestellt bekommt.

Morin ist nach einer Weile hin und her gerissen: Einerseits kostet ihn die neue Schule die Freundschaft zu Charly (Rena Harder), für die er nun vor lauter Leistungsstress und Rund-um-die-Uhr-Überwachung keine Zeit mehr hat. Andererseits könnte ihm ein erfolgreicher Abschluss den Traum näher bringen, zum Mars zu fliegen.

Todesfall Die Arbeit an dem Film wurde durch den Tod von Regisseur Christian Görlitz („Sieben Stunden“, Grimme-Preis für „Freier Fall“ 1998) im Januar 2022 unterbrochen. Die Regie bei „Morin“ übernahm schließlich Almut Getto („Der letzte Mensch“, „Amsterdam-Krimi“).

Das von Drehbuch-Autor Hans-Ullrich Krause entwickelte Szenario hat seinen Reiz angesichts der heutigen Bildungskrise. Und wie der junge Hauptdarsteller Leo Alonso-Kallscheuer den ehrgeizigen und doch empathischen Titelhelden spielt, ist bemerkenswert.

Morins Eltern (Frederic Linkemann, Marlene Morreis) stehen in ihren Berufen ebenfalls unter Konkurrenzdruck. Der Film wirft also spannende Fragen zum Bildungs- und Wertesystem und zur Rolle der KI auf, allerdings ist das Milieu mit einem eigenen Forschungszelt für die Kinder im Garten arg abgehoben.

Auch wirken Ausstattung und Kostüme in der Eliteschule eher unfreiwillig komisch als faszinierend. Und nach dem coolen Aufnahmetest, bei dem sich die Kinder mittels VR-Brille in einem Wüsten-Szenario wiederfinden, bauen auch die pädagogischen Ideen stark ab. Die alles entscheidende Prüfung ist dann nur noch ein Quiz samt Buzzer wie in einer Fernsehshow aus dem Jahr 2023.