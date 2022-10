Neue Nummer-Eins-Serie bei Netflix American Horror House

Die Leidensgeschichte von Derek und Maria Broaddus machte vor einigen Jahren Schlagzeilen. Das Ehepaar kaufte ein Haus in der kleinen Ortschaft Westfield nahe New York, um ihren drei Kindern ein sicheres und behütetes Leben zu ermöglichen. Doch daraus wurde nichts.

Statt Sicherheit bekamen sie Drohbriefe von jemanden, der sich selbst „The Watcher“ nannte und schrieb, dass er bereits in der dritten Generation das Haus am Boulevard 657 beobachtet und sich nun darüber freut, dass nun wieder „junges Blut“ dort wohnt. Die Drohungen sind unverblümt, die Eltern entsprechend besorgt.

Alle Versuche, den Stalker aufzuspüren, misslingen, die Brannocks flüchten zurück nach New York. Und weil man bei einem Verkauf bekannte Mängel einer Immobilie angeben muss, ist ein Wiederverkauf ebenfalls der Horror.

Netflix hat die Story von Ryan Murphy („American Horror Story”, „Dahmer”) und Ian Brennan als siebenteilige Serie umsetzen lassen. „The Watcher“ hält sich im Kern an den wahren Fall.

Mit Naomi Watts und Bobby Cannavale ist das Ehepaar, das nun Brannock heißt, bestens besetzt. Mia Farrow („Rosemary’s Baby“), Jennifer Coolidge und Christopher McDonald haben interessante Nebenrollen übernommen. Und natürlich kommt dem Haus mit seiner hundertjährigen Geschichte und seinen Geheimnissen eine besondere Rolle zu.

Auch wenn Spukgeschichten in Halloween-Zeiten Konjunktur haben, ist der Horror in diesem Fall nicht das Haus, es sind die Nachbarn. So wie die schrullige Leiterin der örtlichen Denkmalschutz-Vereinigung, die den Neuankömmlingen vorwirft, kein Verständnis für die amerikanische Geschichte zu haben.

Zusammen mit ihrem geistig zurückgebliebenen Bruder scheint sie direkt aus einem Gemälde von Grant Wood zu stammen. Wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr. Das gilt auch für die übergriffigen Nachbarn vom Nebengrundstück. Überhaupt: Nicht nur wegen Sätzen wie „Wir behalten Euch im Auge!“ sind ohnehin alle verdächtig, Urheber der Drohbriefe zu sein.

In Deutschland steht die Netflix-Serie trotz einiger Ungereimtheiten und Logikbrüche auf Nummer eins.

