Für den Neuzugang Linda Zervakis hält ProSieben gleich als allererste Aufgabe einen prestigeträchtigen Live-Auftritt bereit. Die ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin wird am nächsten Mittwoch zur besten Sendezeit den SPD-Spitzenkandidaten Olaf Scholz interviewen.

Bei „ProSieben Spezial Live. Der Kanzlerkandidat im Interview“ stellt sich der Vizekanzler den Fragen von Zervakis und Louis Klamroth. Es ist zugleich Zervakis' Bildschirmdebüt bei dem Privatsender.

Ende April hatte die 45-Jährige zum letzten Mal für die ARD die zuschauerstärkste Nachrichtensendung moderiert. Wenige Tage später wurde der Coup von ProSieben bekannt. Bis zum Herbst soll dort ihr Format „Zervakis & Opdenhövel. Live“ auf Sendung gehen.

Erst Baerbock, nun Scholz

Bei der frisch gekürten Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte ProSieben sogar deren erstes ausführliches Interview ergattert. Ein echter Quotenhit war es aber nicht. Gerade einmal 1,07 Millionen (3,3 Prozent) schalteten am 19. April zur Primetime das „ProSieben Spezial Live“ mit der Grünen-Politikerin ein. In der für Privatsender wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil allerdings mit 8,5 Prozent mehr als doppelt so hoch wie im Gesamtpublikum. Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke interviewten die 40-Jährige bei ihrem ersten großen TV-Auftritt nach der Nominierung.

„Der Sender und die Marke ProSieben haben die Kraft, mit politischen Themen junge Zuschauer und Zuschauerinnen zu erreichen“, sagte dazu ProSieben-Chef Daniel Rosemann. „Diesen Weg setzen wir mit dem Kandidaten-Interview mit Olaf Scholz fort. ProSieben wird vor der Bundestagswahl neben klassischen Interviews weiter politische Themen besetzen, die den Menschen unter den Nägeln brennen - so wie es Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und ProSieben mit der Pflege-Dokumentation #nichtselbstverständlich gelungen ist.“ sag/dpa