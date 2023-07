RBB Queer-Reihe Rausch an der Normandie

Ein Sommer in der Normandie, 1985: Der 16-jährige Alexis (Félix Lefebvre) verbringt die Ferien mit seinen Eltern in einem malerischen Örtchen an der Küste. Bei einem Unglück mit seiner Segeljolle wird er wie durch ein Wunder von dem älteren David (Benjamin Voisin) gerettet – der Anfang einer großen Sommerliebe, die nicht lange ungestört bleibt...

„Sommer 85“ (RBB, 4.06., 22.45 Uhr), das Werk von François Ozon aus 2020, – erzählt mit rauschhaften Bildern zwischen Gegenwart und Rückblick, inspiriert durch den Roman „Tanz auf meinem Grab“ von Aidan Chambers – macht den Anfang der diesjährigen RBB Queer-Reihe. Das ist sehenswert auch wegen der beiden Schauspieler-Newcomer Benjamin Voisin und Félix Lefebvre, der nicht nur äußerlich an River Phoenix erinnert.

Ozon knüpfte mit diesem Coming-of-Age-Drama an seine frühen Filme wie „Swimming Pool“ und „Unter dem Sand“ an. Im Sommer 1985 hatte der damals 17-jährige Regisseur Chambers’ Roman gelesen und sich nach eigenen Aussagen stark mit Alex identifiziert, insbesondere wegen dessen Naivität und weil er gerade dabei war, romantische Gefühle zu erkunden. Der Roman habe ihn stark geprägt, weil die beiden Protagonisten im gleichen Alter waren.

David Gorman betritt die Bühne. Er ist eine zukünftige Leiche. Alexis (Félix Lefebvre) gleich zu Beginn des Films „Sommer 85“ in einem Voice-over

Insgesamt sieben queere Filme jenseits der Hetero-Norm bringt die RBB-Reihe bis zum 15. August, sechs davon, wie „Sommer 85“, als deutsche Erstausstrahlung.

Es folgen unter anderem noch, jeweils am Dienstagabend um 22.45 Uhr, die Filme „Einfach Charlie“ (11. Juli, Großbritannien 2017),„Sprung ins kalte Wasser“ (18. Juli, Zypern/Griechenland/Italien 2021) oder „Sweetheart“ (25. Juli, Großbritannien 2021). Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt RBB-Filmexperte Knut Elstermann die Filme vor und liefert Hintergrundinformationen zu Entstehung und Rezeption.