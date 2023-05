Serie über Freundschaft Haifischbecken Midlifecrisis

Mann und Frau, meinte Harry 1989 zu Sally, können nie ohne Sex oder Liebe befreundet sein. Das war schon damals ein Satz aus dem Präkambrium menschlicher Emanzipation und klingt auch kaum progressiver, wenn er 2023 im neuen Kino-Fernsehen zu hören ist.

Die Apple-Serie „Platonic“ (ab Mittwoch zehn Folgen Apple TV+) geht also nicht nur konventionell los, da die Rechtsanwältin Sylvia ein Leben als Hausfrau fristet. Bieder wirkt ihr Vorstadtidyll mit Alleinverdiener plus drei Kindern erst im Kontrast zum unkonventionellen Bierbrauer Will.

Nach vier Jahren Funkstille kehrt der nämlich ins Leben seiner einst besten Freundin zurück, wovon ihm alle Kumpels abraten, weil platonische Beziehungen nie gutgingen. Willkommen in den 50ern, willkommen aber auch in einer Komödie, die den Clash verschiedener Alltagswelten ziemlich glaubhaft macht.

All unsere Freunde sind Paare und wenn wir uns treffen, reden Frauen mit Frauen und Männer mit Männern. Sylvia zu ihrem Mann Charlie

Denn zehnmal 30 Minuten lang geben Nick Stoller und Francesca Delbanco ihren Hauptfiguren Dialoge mit auf den Weg, die zugleich gescriptet und improvisiert wirken, also auf kunstvolle Art organisch.

Mit Seth Rogan und Rose Byron stehen den Regisseuren dafür aber auch Mittvierziger zur Verfügung, denen die Suche nach Halt im Haifischbecken Midlifecrisis spürbar leichtfällt.

Byrnes Sylvia mag dabei stets eine Spur zu laut kreischen, Rogans Will zwei Ideen zu kehlig brüllen: Gemeinsam verkörpern sie das Kameradschaftsexperiment unter potenziellen Sexualpartnern in Amerikas prüder Gesellschaft so, dass Harrys These auch 34 Jahre später plausibel erscheint. Denn natürlich glaubt niemand, schon gar nicht Sylvias Mann, dass da nix läuft mit Will. Ob das so ist? Unbedingt nachsehen!