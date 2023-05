AppleTV-Serie „City on Fire“ Rebellische Mörderjagd

Feuer am Himmel hat viele Bedeutungen. Seit Putins Krieg aber kennt Europa wieder welche abseits von Sommergewitter und Pyrotechnik. Wenn AppleTV+ eine Thriller-Serie wahlweise „Fire in the Sky“ oder „City on Fire“ betitelt, bedeutet es daher nichts Friedliches – obwohl die USA darin ständig mit Feuerwerk ihren Unabhängigkeitstag feiern. Ausgerechnet am 4. Juli nämlich geschieht im Central Park ein Mord, der den Himmel über New York zehn Folgen lang in Flammen taucht, die bis zur Erde züngeln.

Zuvor trifft der schüchterne Charlie (Wyatt Oleff) seine Highschool-Liebe Sam (Chase Sui Wonders) wieder und beginnt eine herzzerreißend innige, leider nur einseitig platonische Freundschaft.

Es ist nicht so, dass ich sie gut kannte. Man kann sie nur nicht so leicht vergessen… Wyatt Oleff als Charlie

Doch bevor daraus mehr werden könnte, findet Charlie seinen Schwarm mit einer Kugel im Kopf unweit zweier Ereignisse, auf denen sich diverse Fäden eines Knäuels verknoteter Schicksale verbinden, die Showrunner Jesse Peretz über neun Stunden hinweg entwirrt. Doch während Garth Risk Hallbergs Bestseller in den 1970ern spielt, verlegt er ihn ins Jahr 2003, als New York ebenso angepasst und subversiv, staatshörig wie -kritisch war.

Kurzum: ein Durcheinander, das Peretz dank allerlei Rückblenden zur Who-Dunnit-Story im rauen Sound der frühen Nuller verdichtet. Vom Trauma des verlorenen Vaters gezeichnet, der 9/11 in den Twin Towers umkam, mischt sich Charlie auf der Jagd nach Sams Mördern wie ein verhuschtes Reh unter anti- oder hyperkapitalistische Mitglieder verfeindeter Szenen, die miteinander verwoben und damit potenziell schuldig sind. Es ist dieser Hauch des Verwilderten, der „City on Fire“ zur fesselnd schönen Drama-Serie macht.