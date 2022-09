Sondersendungen zum Tod von Queen Elizabeth II. Fernsehzuschauer in Trauer vereint

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. am Donnerstag hatten viele TV-Sender in Deutschland ihr Programm großflächig umgestellt und damit offensichtlich das Interesse des Publikums richtig eingeschätzt. Dies zeigen die TV-Quoten des gestrigen Tages.

Der ARD-Brennpunkt zum Tod der britischen Monarchin, die im Alter von 96 Jahren gestorben ist, wurde um 20:15 Uhr von 6,09 Millionen Zuschauern gesehen und war damit nach der „Tagesschau“ die meistgesehene Sendung am Donnerstagabend. Der anschließende Fernsehnachruf von Rolf Seelmann-Eggebert in der ARD ab 21 Uhr war mit 5,24 Millionen Zuschauern die Sendung mit den drittmeisten Zuschauern an diesem Abend.

Das ZDF hatte zum Tod von Königin Elizabeth ebenfalls das Programm geändert. Um 19:34 Uhr sendete das Zweite ein „ZDF spezial“, das von 3,06 Millionen Menschen in Deutschland gesehen wurde. Die ZDF-Dokumentation „Die Queen – ein Leben für die Krone“ erreichte ab 22 Uhr 19 2,72 Millionen Zuschauer in der Gesamtgruppe ab drei Jahren. Das ergeben die Zahlen, die vom Mediendienst DWDL am Freitagmorgen veröffentlicht wurden.

Der Kölner Privatsender RTL reagierte mit einem viertelstündigen „News Spezial - Die Queen ist tot“ ab 20 Uhr 15 Uhr und kam damit auf 3,16 Millionen Zuschauer. Eine Sondersendung von Sat1 ebenfalls um 20 Uhr 15 erreichte 0,96 Millionen Zuschauer.

Großes Interesse an Queen-Sondersendungen

Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen war das Interesse an den Sondersendungen zum Tod von Queen Elizabeth groß. Der ARD-Brennpunkt und der filmische Nachruf von Seelmann-Eggebert lagen auch in dieser Gruppe weit vorn.

Gleiches gilt für die ZDF-Dokumentation. Zu den 25 meistgesehenen Sendungen des Donnerstags gehört bei den 14- bis 49-Jährigen zudem die Sat-1-Sendung „The Queen at 90“ zum Anlass des 90. Geburtstages der Königin, die 70 Jahre lang das britische Staatsoberhaupt war.

Mit mehrstündigen Sondersendungen hatten zudem Nachrichtensender wie Welt TV, ntv und Phoenix auf die Nachricht vom Tod von Queen Elizabeth reagiert. Weitere Sondersendungen werden für die nächsten Tage erwartet, besonders zum Staatsbegräbnis in Westminister Abbey am übernächsten Montag.

Zur Startseite