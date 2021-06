Es war ein Lachanfall von Almuth Schult beim ARD-EM-Talk, der den Boulevard bemüßigte, über den Auftritt der Torhüterin aus der Fußball-Bundesliga zu schwadronieren. Expertenkollege Kevin-Prince Boateng hatte über Mats Hummels und dessen Eigentor gegen die Franzosen gesagt, dass der „so lange im Game“ sei und böse Schlagzeilen wegstecken könne. Warum sich Schult nicht einbekam, ließ sich erahnen. Tatsache ist nämlich, dass die Torhüterin vom VfL Wolfsburg als Expertin rhetorisch über Umgangssprachniveau über Fußball philosophiert. Ihre fundierten Analysen sind stark.

Vor allem dank Schult haben die Öffentlich-Rechtlichen bei dieser Europameisterschaft eine neue Stufe gezündet. Frauen als Kommentatorinnen beim Männerfußball, das gab es schon. Die Expertinnen, so auch Ariane Hingst beim Spiel neben Kommentatorin Claudia Neumann, sind neu. Das ist eine kleine Revolution, die die Männerdomäne Fußball verändert. Wobei neben der Dauerexpertin Schult vor allem der Gastauftritt der Bundestrainerin eine Wonne war. Am vergangenen Sonntag war Martina Voss-Tecklenburg im ZDF am Start und redete Per Mertesacker mit ihrer Expertise an die Wand.

Mitspielen dürfen die Frauen im Fußball noch nicht, was das große Interesse angeht, ihr Sport läuft immer noch unter dem Signet „Frauenfußball“. Selbst Ergebnisse der Nationalmannschaft schaffen es oft nur in die Meldungsspalten. Aber jetzt reden sie mit, was eine Win-Win-Situation sein sollte: Bei den kommenden Länderspielen der Fußballerinnen könnte es sein, dass mehr Menschen einschalten, wenn die Frauen spielen – weil sie diese eben nach ihren Auftritten vor dem Männerfußball-Großevent kennen. Leider ist die nächste EM der Fußballerinnen erst kommendes Jahr, aber damit ist auch ein Jahr Zeit, den Expertinnen bei vielen großen Spielen noch mehr Chancen zu geben und olle TV-Männerfußball-Stammtische endlich einzumotten.