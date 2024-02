Millionenraub im Grünen Gewölbe Warum die Juwelendiebe noch frei sind

Wird irgendwo in Deutschland ein spektakulärer Einbruch entdeckt, werden Gold oder Juwelen gestohlen, dann fällt der Verdacht zügig auf die Remmos. Dutzende einschlägig bekannte Männer gehören zur Großfamilie, die überwiegend in Berlin lebt. Weltweit bekannt wurde der Clan wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe in Dresden.