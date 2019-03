In Ihrem zarten Alter? – Wie, jetzt schon? – Sie sind doch noch so jung!

Das Schöne an einer Hüft-OP mit Mitte 50 ist, dass die Umgebung plötzlich in einem fort betont, wie frisch und jugendlich man doch sei. Dabei fühlt man sich mit kranken Hüften alles andere als jugendlich. Schon der Gang zur Bushaltestelle ist eine Last, beim Aufstehen aus dem Stuhl stemmt man sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Tisch ab, und dass Menschen freiwillig wandern oder Marathon laufen, kann man irgendwann nicht mehr glauben: Warum machen die Leute so was? Das tut doch weh!

Jetzt schon ein neues Hüftgelenk? Ja, unbedingt.

Ich bin flotte 56 Jahre alt und habe vor drei Jahren meine erste, vor wenigen Wochen meine zweite künstliche Hüfte bekommen. Damit gehöre ich einer aussterbenden Spezies an. Wer heutzutage, wie ich im Jahre 1963, mit einer Hüftfehlstellung geboren wird, wird sofort per Ultraschall durchleuchtet, in Spreizwindeln gesteckt und fertig. Naturvölker lösen das Dysplasie-Problem angeblich, indem sie ihre Kinder im Beutel mit gespreizten Beinchen an ihrem Körper tragen, dann rutschen die Hüftköpfe von alleine richtig in die Pfannen. Ich dagegen konnte, im Kinderwagen liegend und von keinem Ultraschall gestört, meine Hüftdysplasie in Ruhe ausbilden und runde 40 Jahre auch gut damit leben.

Eine Woche Krankenhaus, drei Wochen Reha

Dann beginnen die Probleme, die bei normalem Verschleiß erst 20, 30, 40 Jahre später auftreten: Anlaufschmerzen, zunehmende Pein beim Gehen und Treppensteigen, Schonhaltung, Humpeln, Jammern und Zetern. Vor 100 Jahren hätte ich mich nur noch an den Ofen setzen können, heute ist die Hüft-TEP ein Routine-Eingriff. Um die 140 000 neue Hüften werden pro Jahr in Deutschland eingesetzt. Das Durchschnittsalter der Patientinnen liegt allerdings bei 73 Jahren (Männer 77), nur zehn Prozent sind unter 55 Jahren und gelten somit als „sehr jung“. Die Prozedur ist einfach: Rund eine Woche bleibt man im Krankenhaus und verlässt es mit einer circa sechs Zentimeter langen Narbe, dann drei Wochen Reha, in meinem Falle ambulant.

Morgens um sieben Uhr kommt der Fahrdienst, der mich zum Krankenhaus nach Schöneberg bringen soll. Fahrer Guido verstaut meine Gehhilfen – ich nenne sie Krücken, Guido sagt Stöcker – und hilft mir in den Kleinbus. Drei Leute sitzen schon drin, darunter Frau K., ebenfalls Hüfte, sehr gesprächig. Sie redet mit Guido über eine andere Patientin, die gestern ihren letzten Tag hatte: „Die hat beim Abschied fast geweint, so lustig fand sie das bei uns.“ Guido sagt, er möchte ein Buch schreiben über seine Erlebnisse mit den Patienten im Fahrdienst. Eine gute halbe Stunde kurvt er durch Halensee, Schmargendorf, Grunewald, lädt weitere Patienten ein, dann sind wir da.

Luxation, der Horror der Hüften

Ein imposanter Altbau, gegenüber der moderne Flachbau mit Therapieräumen, drum herum ein Park mit Skulpturen: So sieht die Reha-Abteilung aus. Auch Krebs-, Herz-, Schlaganfallpatienten kommen hierher, aber wir Hüft- und Knieoperierten sind leicht zu erkennen. Wir bewegen uns mit Krücken vorwärts, und um unseren Hals hängt ein Jutebeutel mit der Aufschrift „Rein ins Leben“. Darin stecken eine Trinkflasche und ein blauer Hefter mit unserem Programm: Massage, Hüfte-Knie-Gruppe, Einzelbehandlung Physiotherapie, Gangschule, Vorträge. Als Erstes habe ich „Terraintraining“. Das klingt wie Robben durch Schützengräben, ist aber harmlos. Hüften und Knie laufen dabei im Pulk durch den Park, auf Betonplatten, Wiese, Moos, Blättern, Bordsteinen. Mal heben wir die Beine hoch wie beim Storchengang, mal die Fersen zum Po, mal laufen wir seitwärts, rückwärts oder setzen die Füße erst nach rechts, dann nach links, „Grundschritt Salsa“, sagt der Physiotherapeut. Und: „Nicht über 90 Grad beugen, keine Innenrotation, keine Verdrehungen!“ Dann kann unsere noch nicht eingewachsene Hüfte nämlich schwuppdiwupp wieder rausrutschen. Luxation, der Horror der Hüften, zum Glück selten.

Nirgends kommt man so vielen Menschen so nahe

Zwischendurch erzählen wir uns unsere Krankengeschichten. Die Mittsiebzigerin neben mir hat ihre neue Hüfte einem Unfall zu verdanken. Mitten in der Nacht ist sie im Erdgeschoss ihres Hauses ausgerutscht, Oberschenkelhalsbruch, kein Mensch in der Nähe, Handy im Obergeschoss. Auf der gesunden Hüfte die Treppe hochgerutscht, „eine Stunde hat das gedauert“, den Rucksack vom Schreibtisch gezerrt, kein Handy, nur das iPad war drin, E-Mails an alle Bekannten geschrieben, holt die Feuerwehr, holt mich hier raus! „Als die Feuerwehr da war, bin ich ohnmächtig geworden.“ Die Dame marschiert schon wieder tapfer voran, ihre Geschichte hat ein glückliches Ende.

Nirgends kommt man so vielen Menschen so nahe wie in der Reha. Die meisten von ihnen hätte man im normalen Leben nie kennengelernt, geschweige denn gewagt, ihnen intime Fragen zu stellen. Aber hier führen die Gespräche über Gelenke und verstopfte Arterien direkt zum Lebenskern.

Mehr zum Thema Infizierte Prothesen Keime im Kunstgelenk

Man kann es sich auch verscherzen mit Guido, vor allem wenn man rummeckert. Auf der Rückfahrt erlaubt sich eine Dame, die frühen Abfahrtzeiten und die Route zu kritisieren. Kaum steigt sie aus, zerreißen sich alle den Mund. Frau L., Altenpflegerin, findet besonders schmeichelhafte Worte: „Chronisch untervögelt“ sei die Dame! Guido jauchzt vor Begeisterung über das neue Schimpfwort und schreibt es sich auf, wahrscheinlich für das geplante Buch. Woher Frau L. solche Wörter wohl hat? Frau K. vermutet: aus ihrem Beruf.