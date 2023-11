Amtliche Glatteiswarnung In diesen Regionen Deutschlands drohen Glätte, Sturmböen und Schneeverwehungen

Der Winter ist da. Glatteis und ein Schneechaos haben in den vergangenen Tagen vielerorts für zahlreiche Verkehrsunfälle und Störungen bei der Deutschen Bahn und im Flugverkehr gesorgt. Schulkinder waren in Schulen eingeschlossen, Autofahrer waren in ihren Fahrzeugen eingesperrt und Schulbusse musste mithilfe von Gewichtsverlagerungen aus dem Straßengraben manövriert werden.

Auch für diesen Mittwoch und die kommende Nacht zum Donnerstag gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) für einen Großteil Deutschlands eine amtliche Glätte-Warnung heraus. Vor allem im Bergland und Nordosten des Landes könne es zu „Dauerfrost und örtlicher Glätte“ kommen, heißt es im aktuellen Warnlagebericht. Welche Regionen sind besonders betroffen?

Aktuelle Wetterwarnungen für Mittwoch Frost und Glätte: Landesweit Frost möglich, im Norden ab dem Abend auch strenger Frost. Vor allem im Süden wird Glätte erwartet. In der Nacht zum Donnerstag örtlich mitunter auch Glätte durch Überfrieren oder Schnee möglich.

Schneeverwehungen: Im östlichen Mittelgebirge können Schneeverwehungen auftreten.

Neuschnee: In der Nordhälfte sowie in Westbayern wird Schneefall erwartet. Im Nordosten und im Bergland bis zum Abend 1 bis 5 Zentimeter Neuschnee, gebietsweise bis 10 Zentimeter.

Sturmböen Auf dem Brocken werden schwere Sturmböen erwartet. In nördlichen und zentralen Mittelgebirgen sowie auf dem Fichtelberg können Sturmböen auftreten. In der Mitte des Landes werden Windböen erwartet.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 29.11.2023, 14 Uhr)

Auch in den kommenden Tagen soll es winterlich bleiben. Ab Donnerstag sollen vor allem im Süden Deutschlands neue, teils kräftige Niederschläge auftreten, bestätigte der DWD-Meteorologe Adrian Leyser dem Tagesspiegel auf Nachfrage. Demnach gehe der Schnee ganz im Süden, vom südlichen Oberrhein über den Hochrhein bis zum Alpenvorland, teils in gefrierenden Regen über.

„Neben Schneeglätte kann es also zumindest regional am Donnerstag und Freitag zu Eisglätte kommen“, so Leyser. Darüber hinaus gebe es nur vereinzelt Schneeschauer, am ehesten im Küstenumfeld.

Wetterwarnungen für Donnerstag Frost und Glätte: Schneeglätte und regional Eisglätte möglich. Vor allem im Süden des Landes (vom südlichen Oberrhein über den Hochrhein bis zum Alpenvorland) kann der Schnee in gefrierenden Regen übergehen. Im Norden und Osten (zumindest im Binnenland sowie im Bergland) verbreitet leichter Dauerfrost.

Neuschnee: Vereinzelt Schneeschauer möglich, am ehesten im Küstenumfeld . An den Küsten sind gebietsweise bis zu 5 Zentimeter Neuschnee möglich. Im Süden werden bis zu 5 Zentimeter Neuschnee erwartet, gebietsweise auch bis zu 10 Zentimeter.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 29.11.2023, 14 Uhr) Ein umgestürzter Baum blockierte am 28. November die L3008 bei Oberursel in Hessen. © picture alliance/dpa

Wetterwarnungen für Freitag und Samstag Frost und Glätte: Anfangs im Süden örtlich gefrierender Regen möglich. Tageshöchsttemperaturen am Samstag meist zwischen 0 und minus 5 Grad. An der See sowie in den Niederungen im Westen und Süden werden 0 bis 3 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag werden Tiefstwerte bis minus 7 Grad erwartet, örtlich auch bis knapp minus 10 Grad.

Neuschnee: Im Süden und an der Ostsee sind bis Samstag gebietsweise Schneefälle möglich.

Quelle: Deutscher Wetterdienst (Stand: 29.11.2023, 14 Uhr) In Malchow in Mecklenburg-Vorpommern verunfallte am 29. November 2023 auf der Autobahn A19 ein Transporter. © picture alliance/dpa

Tief bringt kalte Luft nach Deutschland

Schuld am Glatteis ist den DWD-Meteorologen zufolge ein „kleinräumiges Tief“, das über Norddeutschland in Richtung Osten hinwegzieht und „recht kalte Luft“ nach Deutschland bringt, heißt es im Warnlagebericht.

Den Meteorologen zufolge habe Schneetief „Quintius“ am Mittwoch vor allem für den Norden und Nordwesten des Landes Schnee im Gepäck, der teils schauerartig fällt. Die Höchsttemperaturen sollen dann zwischen 0 und 6 Grad liegen. (mit Agenturen)