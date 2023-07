Autofrachter in der Nordsee brennt immer noch Spezialkräfte kämpfen gegen eine Umweltkatastrophe

Vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland wird der Kampf gegen das Feuer auf einem mit rund 3000 Autos beladenen Frachtschiff fortgesetzt. Nach mehr als 24 Stunden ist der Brand am Donnerstag noch immer nicht unter Kontrolle.

Bergungsspezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann. Befürchtet wird eine Umweltkatastrophe bei einem Sinken des Frachters.

Wenn Öl und die knapp 3000 Autos an Bord ins Wasser geraten, könnten das unter Schutz stehende Wattenmeer sowie die Küsten verseucht werden. Das wäre auch eine Bedrohung für die deutschen Wattenmeerinseln.

Die Küstenwache fürchtet, dass das Feuer noch Tage oder sogar Wochen dauern könnte. Direkt Löschen ist nach Angaben der Küstenwache gefährlich. Denn das Löschwasser könnte das Schiff zum Kentern bringen.

Der in Panama registrierte Frachter „Fremantle Highway“ war auf dem Weg von Bremerhaven nach Port Said in Ägypten. Da brach rund 27 Kilometer nördlich der niederländischen Insel Ameland das Feuer an Bord aus. Dabei starb ein Mensch, 22 wurden leicht verletzt.

Der Brand war möglicherweise durch eines der 25 Elektroautos ausgelöst worden, sagte ein Vertreter der Küstenwache dem Rundfunksender NOS. „Wir ziehen alle Szenarios in Betracht“, fügte er hinzu.

Die Lage bei dem seit Stunden brennenden Autofrachter vor der niederländischen Küste ist nach Angaben der Küstenwache stabil. © dpa/JAN SPOELSTRA

Inzwischen hat das 18.500 Tonnen schwere Schiff Schlagseite. Laut NOS gelang es einem Schlepper aber, ein Kabel an dem 18.500 Tonnen schweren Frachtschiff zu befestigen, damit es nicht abdriftet und eine wichtige Schifffahrtsroute nach Deutschland blockiert.

Deutsches Havariekommando beobachtet die Lage

Das deutsche Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven schließt nicht aus, dass in diesem Fall möglicherweise austretende Schadstoffe deutsches Seegebiet erreichen könnten. „Abhängig von den Wind- und Strömungsverhältnissen zu dem Zeitpunkt der Freisetzung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Schadstoffe in Richtung deutscher Gewässer treiben würden,“ hieß es in einer am Mittwochabend verbreiteten Mitteilung.

Das Havariekommando beobachte daher die Lage sehr genau. Falls die niederländischen Behörden einen Schadstoffaustritt melden, werde das Havariekommando präventiv die Gesamteinsatzleitung für den deutschen Bereich übernehmen.

Besatzung scheiterte beim Versuch, den Brand selbst zu löschen

Die Brandmeldung sei bei ihr kurz nach Mitternacht eingegangen. Demnach versuchte die Besatzung noch, das Feuer selbst zu löschen. Das sei jedoch fehlgeschlagen.

Einige Menschen mussten von Bord springen - rund 30 Meter in die Tiefe. „Einer nach dem anderen sprang“, sagte Kapitän Willard Molenaar vom Amelander Rettungsboot, das als Erstes an der Unglücksstelle war. „Die waren echt in Not, sonst springt man nicht einfach so tief.“

Sieben Menschen retteten er und seine Crew aus der See. Die übrigen wurden mit Hubschraubern von Bord geholt und in mehrere Krankenhäuser gebracht. Die Lösch- und Bergungsschiffe waren schnell zur Stelle. Doch das Feuer war nur schwer zu löschen.

Die Besatzungsmitglieder wurden zum Teil mit Hubschraubern gerettet. Aus Rotterdam wurden Spezialkräfte eingeflogen, um das Feuer zu löschen. © dpa/Marco Van Der Caaij

Lithium-Batterien erschweren Löscharbeiten

Vor allem die Lithium-Batterien der E-Autos erschwerten die Löscharbeiten, sagte Granneman, der Sprecher der Küstenwache. Möglicherweise waren auch sie Ursache des Brandes. Erst kürzlich hatte der Industrieversicherer der Allianz (AGCS) vor erhöhtem Brandrisiko durch den Transport der Lithium-Ionen-Akkus auf Schiffen gewarnt.

Hauptursachen für Brände, die von den Akkus ausgehen, seien Produktionsdefekte, beschädigte Batteriezellen oder Geräte sowie eine Überladung oder Kurzschlüsse, schreibt der Versicherer in seiner neuesten Schifffahrtsstudie.

Sie seien tückisch, weil sie schwer zu löschen seien und sich spontan wiederentzünden könnten. Außerdem können beim Kontakt der Batterien mit Wasser Säuren entstehen. Diese würden das Ökosystem gefährden - zusätzlich zu möglicherweise austretenden Schwermetallen.

Die meisten Schiffe verfügen weder über ausreichenden Schutz noch über ausreichenden Frühwarn- oder Löschfähigkeiten, um Brände auf hoher See zu bekämpfen. Justus Heinrich, Schifffahrtsexperte

„Die meisten Schiffe verfügen weder über ausreichenden Schutz noch über ausreichende Frühwarn- oder Löschfähigkeiten, um solche Brände auf hoher See zu bekämpfen“, sagte der Schifffahrtsexperte Justus Heinrich.

Bürgermeister sorgen sich um Umwelt

Umweltorganisationen und auch Bürgermeister umliegender Gebiete zeigten sich besorgt über mögliche Schäden durch Öl oder Müll. „Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten“, warnte ein Sprecher der Stiftung De Noordzee am Mittwoch.

Jürgen Akkermann, Bürgermeister der Stadt Borkum, steht im Rathaus. © dpa/Sina Schuldt

Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden.“ Jürgen Akkermann, Bürgermeister von Borkum

Ein Untergang des brennenden Autofrachters könnte aus Sicht des Bürgermeisters der deutschen Nordseeinsel Borkum schwere Umweltschäden zur Folge haben. „Das Schlimmste wäre, dass das Schiff sinkt und unkontrolliert Schadstoffe in das Meer gespült werden“, sagte Jürgen Akkermann (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur.

Einige denken nun auch zurück an die Katastrophe des Containerschiffs MSC Zoe 2019.

Damals hatte das Schiff in der stürmischen Nordsee auf der Fahrt nach Bremerhaven 342 Container verloren. Die meisten zerbarsten beim Aufprall auf dem Wasser, in der Folge trieb tonnenweise Müll an die Strände. (AFP, dpa)