Zugverkehr in NRW teils lahmgelegt Polizei erwischt zwei Kabeldiebe am Hauptbahnhof in Bochum

Folgenschwerer Kabeldiebstahl in Nordrhein-Westfalen: Am Bochumer Hauptbahnhof hat die Polizei zwei Täter auf frischer Tat erwischt und festgenommen. Die beiden 53 und 50 Jahre alten Männer hätten im Verhör umfangreiche Aussagen gemacht, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag.

Man gehe davon aus, dass es ihnen um das Metall in den Kabeln gegangen sei – Hinweise auf eine gezielte Sabotage des Bahnbetriebs gebe es nicht. Nach einem dritten Täter werde noch gefahndet.

Durch den Kabeldiebstahl konnten im Norden Nordrhein-Westfalens in der Nacht zum Freitag stundenlang keine Züge fahren. Im Berufsverkehr am Freitagmorgen normalisierte sich die Lage etwas. Einer DB-Sprecherin zufolge war der Bahnverkehr aber auf der Strecke zwischen Dortmund und Essen noch am Vormittag „komplett eingestellt“.

Durch das beschädigte Kabel sei die Verbindung zwischen den Zügen und dem Stellwerk am Bochumer Hauptbahnhof unterbrochen worden.

Stillstand am Bochumer Hauptbahnhof soll bis Freitagmittag andauern

Die Deutsche Bahn arbeitete nach Angaben eines Sprechers vom Freitag mit Hochdruck an den Reparaturen. Mit Auswirkungen auf den Bahnverkehr wurde noch bis Freitagmittag gerechnet.

Allerdings rechnete die Bahn damit, dass im Bochumer Hauptbahnhof noch bis Freitagmittag keine Züge fahren können. Fernzüge wurden weiträumig umgeleitet. Im Regionalverkehr und bei S-Bahnen gab es ebenfalls Ausfälle und Umleitungen.

Die Männer hatten in der Nacht zum Freitag nicht weit vom Bochumer Hauptbahnhof etwa 25 Meter Kabel herausgeschnitten. Weil es dadurch zu einer Fehlermeldung bei der Bahn kam, sei die Bundespolizei schnell am Tatort gewesen. Neben dem durchgeschnittenen Kabel seien auch Werkzeuge gefunden worden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, der Sachbeschädigung und der Störung öffentlicher Betriebe. (dpa, AFP)