„Es ist ein Pokerface, glaube ich“ Briten feiern ersten öffentlichen Auftritt von Prinzessin Kate beim „Trooping the Colour“

König Charles III. hat in London seine traditionelle Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ abgenommen. Das britische Staatsoberhaupt und seine Ehefrau Königin Camilla beobachteten am Samstag den Aufmarsch seines Leibregiments Irish Guards auf dem Exerzierplatz Horse Guards Parade von einem überdachten Podest aus.

Charles’ ältester Sohn und Thronfolger Prinz William sowie seine Geschwister Prinzessin Anne und Prinz Edward beobachten die Parade von Pferden aus. Williams an Krebs erkrankte Ehefrau Prinzessin Kate, die sich erstmals seit Monaten wieder in der Öffentlichkeit zeigte, schaute gemeinsam mit ihren drei Kindern und anderen Royals von einem nahen Gebäude aus zu.

Die Familie war zuvor in einer geschlossenen Kutsche vom Buckingham-Palast die kurze Strecke zum Exerzierplatz gefahren worden. Kate und ihre Kinder lächelten und winkten den zahlreichen Zuschauern zu, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur beobachtete.

Geburtstagsparade für den König Mit dem royalen Großereignis wird traditionell im Juni der Geburtstag des Monarchen offiziell gefeiert. Grund ist vor allem, dass beim Termin im Juni in der Regel besseres Wetter herrscht. Charles war im November 75 Jahre alt geworden.

Erster öffentlicher Auftritt von Prinzessin Kate nach OP

Mit Spannung erwartet wurde der erste öffentliche Auftritt von Charles’ Schwiegertochter Prinzessin Kate seit knapp einem halben Jahr.

Es ist der erste öffentliche Auftritt für Prinzessin Kate nach Bekanntwerden ihrer Krebsdiagnose. © REUTERS/CHRIS J RATCLIFFE

Die Zeitung „Telegraph“ vergleich die Teilnahme von Catherine Middleton, wie ihr Geburtsname lautet, mit dem Comeback eines Rockstars: Das „catherine-große Loch“ in der königlichen Familie sei wieder gefüllt und die Ehefrau von Thronfolger Prinz William dort, „wo sie hingehört“, schrieb das Blatt. Die 42-Jährige gilt als beliebtestes Mitglied der Royal Family und vor allem als Bindeglied zur jüngeren Generation.

Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William war im Januar im Bauchraum operiert worden. Später war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, wie Prinzessin Kate in einer Videobotschaft Ende März mitgeteilt hatte. Zum bisher letzten Mal hatte sich Kate an Weihnachten gezeigt.

Zuschauer begeister von Kates Rückkehr

Mehrere britische Medien veröffentlichten am Samstag ein Bild, das die 42-Jährige im weißen Dress und mit passendem Hut zeigt.

Entlang der Prachtstraße The Mall zeigten sich Zuschauer begeistert von Kates Rückkehr. Wie sie gewirkt habe? „Ziemlich gut, finde ich“, sagte eine 34-Jährige mit großem „Union Jack“-Hut, die extra aus Belgien angereist war, der dpa. „Aber es ist ein Pokerface, glaube ich.“ Weil man nicht wisse, wie es ihr wirklich gehe? „Ja. Aber es ist sehr schön, sie hier bei der Parade zu sehen.“

In ihrer Mitteilung vom Freitagabend hatte Kate deutlich gemacht, dass sie noch nicht über den Berg sei. Sie werde weiter behandelt, habe gute und schlechte Tage.

Großbritanniens König Charles und Königin Camilla bei der „Trooping the Colour“-Parade in London. © REUTERS/HOLLIE ADAMS

König Charles fährt wegen Krebserkrankung in Kutsche

Der König nahm den persönlich ab. Wegen seiner Krebserkrankung sollte Charles aber in diesem Jahr per Kutsche den Weg vom Palast zurücklegen. 2023 hatte er die Parade noch hoch zu Pferd verfolgt.

Charles´Geburtstag ruft Fans und Kritiker auf den Plan

Nach starkem Regen hatten sich große Pfützen gebildet, pünktlich zur Parade zeigte sich aber wieder ein wenig die Sonne.

Parade mit Tradition: „Trooping the Colour“ Der Name „Trooping the Colour“ bezieht sich auf das Präsentieren der auch als „colour“ bezeichneten Fahnen des teilnehmenden Regiments. Die Zeremonie entstand vermutlich zur Regierungszeit von König Charles II. (1660 - 1685). 1748 wurde festgelegt, dass mit der Parade der offizielle Geburtstag des Königs gefeiert wird.

Bereits vor der Geburtstagsparade versammeln sich seit dem Samstagmorgen in London zahlreiche Fans der königlichen Familie. Viele Menschen wedelten bei Sonnenschein mit dem „Union Jack“, die britische Flagge, manche trugen sogar Kleidung in den Farben Blau, Rot und Weiß. Ein Fan brachte einen Pappaufsteller des Königs mit, der im November seinen 75. Geburtstag gefeiert hatte.

Aber auch Gegner der Monarchie machten auf sich aufmerksam: Mitglieder der Organisation Republic schwenkten nahe dem Buckingham-Palast große gelbe Fahnen mit der Aufschrift „Not my King“ (Nicht mein König). (dpa)