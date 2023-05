Die Gästeliste zur Krönung Wer kommt – und vor allem: Wer nicht?

In jeder Familie gibt es Termine, auf die man nicht mit ungeteilter Vorfreude blickt. Opas 80. zum Beispiel. Oder die Petersilienhochzeit der Schwester. Pflichttermine eben. Doch man möchte meinen, die Krönung des eigenen Vaters zum König zähle nicht in diese Kategorie.

Prinz Harry allerdings würde sich vermutlich gerne noch eine Ausrede einfallen lassen, um nicht an der Zeremonie am Samstag teilnehmen zu müssen. Zu sehr waren die vergangenen Monate von Vorwürfen geprägt. So erklärte Harry in Interviews, dass die königliche Familie rassistisch sei, zudem unfähig, über Gefühle zu reden. Er und seine Frau Meghan seien in Stich gelassen worden.

Unangenehme Enthüllungen

Doch auch Charles dürfte nicht über alle Entscheidungen seines jüngsten Sohnes glücklich sein. So plauderte dieser in seiner Autobiografie aus, hinter einem Pub entjungfert worden zu sein. Nicht unbedingt die Art Geschichte, die man auf einer Feier hören möchte, kurz nachdem man mit geweihtem Öl zum König von Gottes Gnaden gesalbt wurde.

Wenn du raus bist, bist du raus. Fergie, Herzogin von York, hat Verständnis dafür, nicht eingeladen zu sein.

Zum ganz großen Eklat wird es nun nicht kommen. Dafür kommt Harry. Obwohl er – so berichten es US-Medien – enttäuscht war, nicht persönlich eingeladen worden zu sein. Auch für ihn gab es nur eine „Save the date”-Mail aus dem Büro im Buckingham Palace.

Sitzt Harry nur in Reihe zehn?

Die Sicht auf die Zeremonie wäre am heimischen Fernseher aber vermutlich besser: Insidern zufolge soll Harry in Reihe zehn platziert werden. Möglicherweise will man so auch ein Aufeinandertreffen mit seinem Bruder William und dessen Frau Kate vermeiden.

Harrys Frau Meghan indes bleibt in der neuen Heimat Kalifornien mitsamt den Kindern Lilibet und Archie – denn der hat ausgerechnet am Tag der Krönung Geburtstag. Ist ja nicht so, als hätte man das bei der Planung einer solchen Zeremonie nicht merken können. Doch nun wird Harry deshalb unmittelbar nach der Messe in der Westminster Abbey auch wieder in die USA fliegen. Beim traditionellen Gruß der Royal Family vom Balkon des Buckingham-Palasts ist kein Platz für ihn vorgesehen.

Auch die Herzogin von York, besser bekannt als Fergie, wird nicht an der Krönung teilnehmen. Die Ex-Frau von Charles’ Bruder Andrew ist nicht eingeladen, findet das aber okay: „Ich bin eben geschieden. Wenn du raus bist, bist du raus. Man kann nicht beides haben“, sagte sie dem Sender ITV.

Ganz anders die Situation bei Prinz William. Für ihn wird die Krönung eine Art Probelauf, denn die nächste wird seine eigene sein. Und diesmal dauert es vermutlich keine 70 Jahre. Für den Thronfolger ist eine ganz besondere Rolle vorgesehen: Er soll seinem Vater mit einem Eid die Treue schwören.

Prinz George wird bei der Krönung einer der Ehrenpagen sein, seine Schwester Charlotte darf sich das Spektakel ganz entspannt ansehen. © AFP / Joshua Bratt

Auch die jüngste royale Generation hat einen Platz bei der Zeremonie: Prinz George, ältester Sohn von William und Nummer zwei in der Thronfolge, wird einer der Ehrenpagen. Statt entspannt dem Opa bei der Krönung zuzusehen, muss er also arbeiten. Denn die Ehrenpagen helfen bei der Durchführung der Zeremonie. George zum Beispiel soll gemeinsam mit anderen das königliche Schwert tragen.

Weitere Ehrenpagen sind:

Lord Oliver Cholmondeley (13, die Familie ist seit Jahrzehnten eng verbunden mit den Windsors)

Nicholas Barclay (13, Enkel einer guten Freundin von Königin Camilla)

Ralph Tollemache (12, Sohn von Charles’ Patenkind)

Gus Lopes (12, Enkel von Königin Camilla)

Louis Lopes (12, Enkel von Königin Camilla)

Freddy Parker Bowles (13, Enkel von Königin Camilla)

Arthur Elliot (11, Großneffe von Königin Camilla)

Neben diesen acht Jungen gibt es noch weitere Gäste, die Aufgaben während der Krönung erfüllen. Sei es das Tragen der königlichen Standarte (Francis Dymoke), das Tragen des Zepters (Richard Scott, 10. Duke of Buccleuch und 12. Duke of Queensberry, sowie Baroness Floella Benjamin) oder des Reichsapfels (Dame Elizabeth Anionwu).

Prinzessin Anne wird ihren Bruder Charles natürlich durch den Tag begleiten. © dpa/Chris Jackson

Die royale Familie

Als engere Mitglieder der königlichen Familie werden unter anderem teilnehmen:

Prinzessin Anne und Timothy Laurence (Schwester von Charles mit ihrem Mann)

Peter Phillips (Sohn von Prinzessin Anne)

Zara und Michael Tindall (Tochter von Prinzessin Anne mit ihrem Mann)

Prinz Andrew, Herzog von York (Bruder von Charles)

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi (Tochter von Prinz Andrew mit ihrem Mann)

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank (Tochter von Prinz Andrew mit ihrem Mann)

Prinz Edward und Sophie, Herzog und Herzogin von Edinburgh (Bruder von Charles mit seiner Frau)

Lady Louise Mountbatten-Windsor (Tochter von Prinz Edward)

James, Earl of Wessex (Sohn von Prinz Edward)

David Armstrong-Jones, Earl of Snowdon (Cousin von Charles)

Prinz Richard und Birgitte, Herzog und Herzogin von Gloucester

Prinz Edward, Herzog von Kent

Prinzessin Alexandra (Cousine von Charles)

die Kinder und Enkelkinder von Queen Camilla

Das schwedische Königspaar Carl Gustaf und Silvia werden erwartet. © dpa/Ian Langsdon

Royals aus aller Welt

Natürlich wird die Feierlichkeit auch ein Anlass für ein Wiedersehen der internationalen Royals. Teilnehmen werden unter anderem:

Königin Margrethe II von Dänemark

König Felipe VI und Königin Letizia von Spanien

König Carl XVI Gustaf und Königin Silvia von Schweden

König Harald V und Königin Sonja von Norwegen

König Philippe und Königin Mathilde der Belgier

König Willem-Alexander und Königin Maxima der Niederlande

Prinz Albert und Prinzessin Charlene von Monaco

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa von Luxemburg

Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie von Liechtenstein

Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako von Japan

König Maha Vajiralongkorn von Thailand

König Abdullah II und Königin Rania von Jordanien

König Jigme von Bhutan

König Abdullah von Malaysia

König Tupuo von Tonga

Sultan Hassan von Brunei

Sultan Haitham des Oman

Emir Scheich Tamim von Katar

König Mohammed von Marokko

König Letsie III von Lesotho

Staats- und Regierungschefs

Neben dem aktuellen britischen Premier Rishi Sunak (und all seinen noch lebenden Vorgängern und Vorgängerinnen) werden auch rund 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt bei der Krönung anwesend sein. Einer wird aber nicht kommen: US-Präsident Joe Biden. Stattdessen hat sich First Lady Jill Biden angekündigt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schickt einen Vertreter. Gäste aus Russland, Belarus und dem Iran wurden nicht eingeladen. Erwartet werden unter anderem:

Andrzej Duda (Polen)

Emmanuel Macron (Frankreich)

Michael Higgins (Irland)

Alexander van der Bellen (Österreich)

Alain Berset (Schweiz)

Roberta Metsola (Europäisches Parlament)

Charles Michel (Europäischer Rat)

Isaac Herzog (Israel)

Shehbaz Sharif (Pakistan)

Justin Trudeau (Kanada)

Anthony Albanese (Australien)

Chris Hipkins (Neuseeland)

Lula da Silva (Brasilien)

Haben sich gerade erst in Berlin getroffen: König Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. © dpa/Jens Büttner

Aus Deutschland werden gleich mehrere Gäste zur Krönung erwartet:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Bundeskanzler Olaf Scholz

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Bernhard Markgraf von Baden (Oberhaupt des Hauses Baden, Großneffe des verstorbenen Prinz Philipp)

Phillipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg (engster deutscher Verwandter des Königs)

Damit wäre der offizielle Teil der Gästeliste mehr oder weniger abgeschlossen. Doch zu einem Event dieser Kategorie gehören natürlich auch Prominente. Auch von denen wird es bei der Krönung einige zu sehen geben:

Rowan Atkinson (bekannt als „Mr. Bean“)

David und Victoria Beckham

Stella McCartney

Motsi Mabuse

Nick Cave

David Attenborough

Und weil die Westminster Abbey dann immer noch nicht voll ist, sind noch mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die damit für ehrenamtliches Engagement, ihren Einsatz in der Armee oder für herausragende Leistungen geehrt werden sollen.