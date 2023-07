„Es fühlt sich an wie das Ende der Welt“ Unwetter richten in Norditalien schwere Schäden an

Schwere Unwetter haben in der Nacht zu Dienstag Teile Norditaliens heimgesucht. Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Sturmböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen.

Fotos zeigten umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten oder auf Autos lagen, beschädigte Häuser und auf dem Boden zerstreute Dachziegel. Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft „Delta Air Lines“ ist kurz nach seinem Start in Mailand in ein Unwetter geraten und hat seinen Flug abbrechen müssen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde nach Rom umgeleitet, wo die Maschine am Montagnachmittag sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Die Passagiere seien „normal“ ausgestiegen. Das Flugzeug trug von dem Unwetter einige Schäden davon, wie Ansa weiter berichtete, ohne Details zu nennen. Angaben zu möglichen Verletzten gab es nicht.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter. Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu. „Es fühlt sich an wie das Ende der Welt“, war in den sozialen Medien zu lesen. Fotos von zentralen Straßen der Metropole zeigten am Morgen die Verwüstung.

Die Behörden meldeten auch schwere Schäden am Stromnetz der Stadt. In der Altstadt wurde vorübergehend das Wasser abgestellt, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Auch in der Gegend rund um den bei Deutschen beliebten Gardasee wüteten die Unwetter. Am späten Montagabend ging dort ein heftiger Hagelsturm nieder - riesige Hagelkörner zertrümmerten Autofenster und demolierten Wohnwagen.

Ebenso waren erneut Teile der Region Venetien im Norden betroffen. Der Präsident der Region, Luca Zaia, teilte am Dienstagmorgen mit, dass in der Gegend ein 16-Jähriger von einem Ast schwer verletzt worden sei. Sieben Menschen wurden leicht verletzt.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten teils heftige Unwetter Nord- und Mittelitalien heimgesucht und zum Teil erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren unter anderem die Gegend um Bologna und die Adriaküste, aber auch aus die Provinzen Reggio Emilia, Ferrara und Ravenna. Für Furore sorgte ein Video, auf dem zu sehen war, wie Badegäste bei Ravenna in Massen vor Wind und Regen vom Strand flohen.

Süditalien ächzt unterdessen weiter unter einer Hitzewelle. Auf Sizilien meldete der Zivilschutz am Montag eine Höchsttemperatur von 47,6 Grad in Catania. Die sizilianische Großstadt ist seit vergangenem Donnerstag von der Versorgung mit Strom und Wasser wegen Hitzeschäden an den unterirdisch verlegten Kabeln abgeschnitten.

Die Feuerwehr kämpfte auch weiter gegen mehrere Waldbrände, von denen einer am Dienstag nah an den Flughafen von Palermo herankam. Der Flughafen wurde daher am Morgen für mehrere Stunden geschlossen. Auch der Bahnverkehr war stark beeinträchtigt. (AFP/dpa)