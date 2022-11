Eurojackpot-Zahlen vom 15.11.2022 Die Gewinnzahlen der Ziehung am Dienstag, den 15. November

Da der Eurojackpot am letzten Freitag nicht geknackt wurde, liegt die Gewinnsumme bei der Ziehung an diesem Dienstag bei 16 Millionen Euro.

Der Maximalgewinn von 120 Millionen Euro wurde erst am Dienstag vor einer Woche geknackt. Der Gewinn ging nach Berlin. Entsprechend startete die Gewinnhöhe am Freitag wieder bei 10 Millionen Euro.

Die Zahlen der Eurojackpot-Ziehung (Dienstag, 15. November) Gewinnzahlen 5 aus 50: 4 - 17 - 32 - 34 - 49 Eurozahlen 2 aus 12: 4 - 9 (Alle Angaben ohne Gewähr)

Nach einer Änderung der Spielregeln können beim Eurojackpot generell Beträge von bis zu 120 Millionen Euro erreicht werden, statt den bisherigen 90 Millionen Euro. Wer darf mittippen? Wann müssen die Zahlen wo abgegeben werden? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, Multimillionär zu werden? Wir haben Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen.

Was ist der Eurojackpot?

Mittlerweile finden immer zwei Eurojackpot-Ziehungen pro Woche statt – immer dienstags und freitags.

Die Zahlen werden immer zwischen 20 Uhr und 21 Uhr unter notarieller oder behördlicher Aufsicht in Helsinki (Finnland), gezogen. Beim Eurojackpot werden die Spieleinnahmen aus den 18 teilnehmenden Ländern zusammengelegt, so dass teils hohe Gewinnsummen von 10 bis hin zu 120 Millionen Euro zustande kommen können.

Für den Hauptgewinn müssen fünf Zahlen aus 50 und zwei Eurozahlen aus zwölf richtig getippt werden.

Bis wann können Eurojackpot-Tipps abgeben werden?

Am Dienstag (15.11.2022) findet die aktuelle Ziehung der Zahlen statt. Die getippten Zahlen kann man entweder in den regionalen Lotto-Annahmestellen oder auch online abgeben.

Annahmeschluss für die Eurojackpot-Zahlen Die Uhrzeiten für den Annahmeschluss unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. Baden-Württemberg: 19:00 Uhr

Bayern: 19:00 Uhr

Berlin: 18:45 Uhr

Brandenburg: 18:40 Uhr

Bremen: 18:45 Uhr

Hamburg: 18:44 Uhr

Hessen: 19:00 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern: 18:45 Uhr

Niedersachsen: 18:50 Uhr

Nordrhein-Westfalen: 18:59 Uhr

Rheinland-Pfalz: 18:45 Uhr

Saarland: 18:45 Uhr

Sachsen: 18:45 Uhr

Sachsen-Anhalt: 18:45 Uhr

Schleswig-Holstein: 18:45 Uhr

Thüringen: 19:00 Uhr (Alle Angaben ohne Gewähr)

Wer darf am Eurojackpot teilnehmen?

Spielteilnehmer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Wie teuer ist die Teilnahme am Eurojackpot?

Der Spieleinsatz beträgt zwei Euro pro Tippreihe. Die zuzügliche Bearbeitungsgebühr kann regional übrigens unterschiedlich ausfallen. In Berlin liegt sie derzeit bei 50 Cent pro Tippschein.

Wie wird gespielt?

Jedes Spielfeld auf einem Tippschein besteht aus zwei Zahlenblöcken. In dem einen Block werden fünf Zahlen aus 50 angekreuzt, im anderen zusätzlich zwei aus zwölf „Eurozahlen“.

Bis zu zehn dieser Tippfelder können pro Tippschein ausgefüllt werden. Dabei bestimmt die Anzahl der korrekten Zahlen, in welcher der zwölf Gewinnklassen der Teilnehmer landet. Ein Spieler, der sowohl die fünf Gewinnzahlen sowie auch die zwei Eurozahlen richtig getippt hat, landet in der Spielklasse 1.

Wie hoch ist die Gewinnchance beim Eurojackpot?

Die Chance auf die Gewinnklasse 1 liegt beim Eurojackpot bei etwa 1 zu 140 Millionen (Stand: 25. März 2022, seit Änderung der Spielregeln). Damit entspricht sie der Gewinnchance von „Lotto 6 aus 49“.

Was sind die Besonderheiten des Eurojackpots?

Seit dem 25. März gelten beim Eurojackpot veränderte Spielregeln.

So wurde beispielsweise eine zweite Ziehung am Dienstag eingeführt. Darüber hinaus stieg die Maximalsumme des Jackpots von 90 Millionen auf 120 Millionen Euro und die Ausschüttung in den Gewinnklassen wurde erhöht.

Außerdem wurde die Spielformel angepasst. Bisher wählten die Spielteilnehmer fünf aus 50 und zwei aus zehn Zahlen, mittlerweile werden fünf aus 50 und zwei aus zwölf getippt.

Was sind häufige Gewinnzahlen beim Eurojackpot?

Obwohl die Gewinnzahlen und deren Ziehung reine Glückssache sind, suchen „professionelle“ Lottospieler mitunter nach Mustern, um ihre Chancen auf den großen Gewinn zu erhöhen.

Eine Theorie besagt, dass vor allem die Wahl von unbeliebten Zahlen, also Zahlen- oder Zahlenkombinationen, die länger nicht gezogen wurden, die Chancen auf einen Gewinn erhöhen könnten.

Ein weiterer gängiger Ansatz geht vom genauen Gegenteil aus: Hier werden vor allem möglichst beliebte und häufig gezogene Zahlen präferiert.

Häufigste und seltenste Gewinnzahlen beim Eurojackpot Die Statistiken von „eurojackpot.org“ zeigen, dass vor allem die nachfolgenden Zahlen besonders häufig gezogen werden. Häufigste Gewinnzahlen 5 aus 50: 49 (Häufigkeit: 72)

(Häufigkeit: 72) 35 (Häufigkeit: 65)

(Häufigkeit: 65) 7 (Häufigkeit: 64)

(Häufigkeit: 64) 18 (Häufigkeit: 63)

(Häufigkeit: 63) 20 (Häufigkeit: 61) Häufigste Eurozahlen 2 aus 12: 8 (Häufigkeit: 130)

(Häufigkeit: 130) 5 (Häufigkeit: 124) Seltenste Zahlen beim Eurojackpot: 5 aus 50: 27, 48, 37, 36, 5

27, 48, 37, 36, 5 2 aus 12: 11, 12 (Alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 15.11.2022)

Wie viel wurde bei der letzten Ziehung gewonnen?

Bei der letzten Ziehung am Freitag (11.11.2022) gab es laut lotto.de in der ersten Klasse keine Gewinner. Es tippte also keiner der Teilnehmer alle fünf Zahlen aus 50 sowie die beiden Eurozahlen richtig.

In der zweiten Klasse gab es hingegen fünf Gewinner. Hier tippten also fünf Teilnehmer alle fünf Zahlen aus 50 und eine von zwei Eurozahlen richtig und konnten sich so jeweils 379.720,90 Euro sichern.

Bis zu 120 Millionen Euro können beim Eurojackpot gewonnen werden (Archivbild). © dpa

Der letzte Eurojackpot wurde am Dienstag, den 08. November 2022 geknackt. Nach der Ziehung gingen 120 Millionen Euro nach Deutschland. Ein weiterer 120-Millionen-Jackpot ging am 22. Juli 2022 nach Dänemark, wo sich ein glücklicher Gewinner über die maximale Gewinnsumme freuen durfte.

Welche Gefahren bergen Glücksspiele?

Glücksspiel kann süchtig machen. In Deutschland gilt die Glücksspielsucht als eine anerkannte Krankheit. Dabei wird pathologisches Glücksspiel als sogenannte Verhaltenssucht kategorisiert. Prinzipiell kann jede Art von Glücksspiel ein problematisches Spielverhalten auslösen.

In Deutschland sind laut aktuellen Studiendaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) etwa 430.000 Menschen von einem pathologischen Glücksspielverhalten oder von einer Sucht betroffen.

Kennzeichnend für eine Glücksspielsucht ist zum Beispiel, dass Betroffene mit Glücksspielen vor Problemen oder anderen negativen Emotionen zu fliehen versuchen.

Dabei wird häufig mehr Geld für Glücksspiele eingesetzt, als den Spielern eigentlich zur Verfügung steht. Verschuldung, Beschaffungskriminalität, soziale Isolation und auch Depressionen gelten als häufige Folgen von pathologischer Spielsucht. Betroffenen bietet die BZgA ein umfangreiches Beratungsprogramm. (mit dpa, alle Angaben ohne Gewähr)

