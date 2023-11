Flughafen Hamburg Polizei nimmt Geiselnehmer fest – vierjährige Tochter befreit

Erleichterung in Hamburg: Die Geiselnahme am Hamburger Flughafen ist nach mehr als 18 Stunden beendet worden. Der bewaffnete Mann, der am Samstagabend mit seinem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Vorfeld des Airports gerast war, sei festgenommen worden, erklärte die Polizei.

Der bewaffnete Mann hatte nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend gegen 20 Uhr mit seiner vierjährigen Tochter im Auto ein Tor durchbrochen und fuhr auf das Vorfeld des Airports. Er feuerte in die Luft und warf „eine Art Molotowcocktails“ aus dem Wagen, so die Polizei. Seinen Pkw stoppte er schließlich an einer Maschine der Turkish Airline.

Mit dem Mann war stundenlang verhandelt worden – auf Türkisch, wie die Polizei mitteilte. Es gab demnach keine Geldforderung des Geiselnehmers, der 35 Jahre alt sein soll.

Polizei in Hamburg vermutet Sorgerechtsstreit

Das Mädchen war nach Einschätzung der Polizei – vor der Festnahme – körperlich unversehrt. „Wir gehen im Moment davon aus, dass es dem Kind körperlich gut geht. Das sagt uns der Blickkontakt, den wir im Moment haben, und die Telefonate mit dem Täter, da ist das Kind im Hintergrund zu hören“, hatte Polizei-Sprecherin Sandra Levgrün gesagt. „Wie es seelisch aussieht, darüber mag ich nicht spekulieren.“

Der gesamte Flughafen war geräumt und weiträumig abgesperrt worden. Dutzende Flüge sind gestrichen, tausende Passagiere betroffen. Wann der Flughafenbetrieb wiederaufgenommen wird, war zunächst unklar.

Zunächst war die Rede davon, dass der Mann zwei Kinder in seine Gewalt gebracht hatte. Allerdings war dann nur ein Kind bei ihm. Das habe die Mutter bestätigt, sagte eine Polizeisprecherin in der Nacht zu Sonntag. Dabei handelt es sich um ihr gemeinsames vierjähriges Kind – und zwar ein Mädchen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag bestätigte.

Noch bevor der Mann auf das Gelände des Flughafens eindrang, hatte sich die Ehefrau des Mannes wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie Bundespolizeisprecher Gerbert sagte.

Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei bereiten sich am Flughafen auf einen Einsatz vor. © dpa/Bodo Marks

Die Polizei vermutet als Hintergrund einen Sorgerechtsstreit. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei habe sich das Kind, das der Mann bei sich habe, am Samstag bei der Mutter in Stade aufgehalten. Man gehe davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind „weggenommen“ und möglicherweise unter Gewalteinwirkung ins Auto gesetzt habe, bevor er nach Hamburg und dort auf das Rollfeld des Flughafens fuhr, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Flugverkehr in Hamburg Nach Angaben des Flughafens vom Sonntag wurden seit dem eigentlichen Betriebsbeginn um 6.00 Uhr bis 11.00 Uhr bereits 126 Flüge gestrichen. Es handele sich dabei um 70 Abflüge und 56 Ankünfte.

Es handele sich dabei um 70 Abflüge und 56 Ankünfte. Für den gesamten Tag seien eigentlich 286 Flüge – 139 Abflüge und 147 Ankünfte – mit rund 34.500 Passagieren geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist nach Angaben des Flughafens unklar.

geplant. Wie viele davon tatsächlich stattfinden können, ist nach Angaben des Flughafens unklar. Bereits am Samstag waren 27 Flüge betroffen. Sechs Abflüge und vier Ankünfte seien gestrichen worden, 17 weitere ankommende Flugzeuge seien zu anderen Flughäfen umgeleitet worden. Betroffen waren rund 3200 Passagiere.

Der Flughafen Hamburg sieht trotz der Geiselnahme auf dem Vorfeld des Airports keine Versäumnisse bei der Sicherung des Geländes. „Die Sicherung des Geländes entspricht allen gesetzlichen Vorgaben und übertrifft diese größtenteils“, sagte eine Flughafensprecherin am Sonntag der dpa. Dennoch könne bei der Größe des Flughafens – sie entspreche fast 800 Fußballfeldern – nicht ausgeschlossen werden, „dass ein hochkrimineller, unbefugter Zutritt zum Sicherheitsbereich mit brachialer Gewalt erfolgen kann“.

Die Sprecherin betonte: „Um die Sicherheit des Luftverkehrs zu gewährleisten, sind neben baulichen Maßnahmen auch Alarmketten etabliert, die einwandfrei gegriffen haben.“ Der Flugbetrieb sei sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt und der Täter lokalisiert worden. „Nähere Angaben zu sicherheitsrelevanten Details sind nicht möglich“, erklärte die Sprecherin.

Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann. Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG)

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Heiko Teggatz, forderte dagegen mit Nachdruck einen besseren Schutz von Flughäfen. „Es ist nur schwer vermittelbar, dass etwa Weihnachtsmärkte mit Betonbarrikaden gesichert werden, und unsere Flughäfen werden als Hochsicherheitsbereiche von Betreibern stiefmütterlich behandelt“, sagte Teggatz der Deutschen Presse-Agentur.

Die Politik unternehme zu wenig, um Betreiber zu mehr Schutz zu zwingen. „Da vermisse ich auch eine Initiative von Bundesinnenministerin Nancy Faeser“, sagte Teggatz. „Offensichtlich zwingt niemand die Flughafenbetreiber ernsthaft, Sicherheitsmaßnahmen so hochzufahren, dass es zu solchen Vorfällen schlicht nicht mehr kommen kann.“

Schon nachdem Klima-Aktivisten unlängst mehrere deutsche Flughäfen blockiert hatten, habe er angemahnt, dass Qualität, Höhe und Stärke der Zäune unzureichend seien. „Ich erwarte als Lehre aus dem aktuellen Vorfall, dass man sich das jetzt genau anschaut und Standards drastisch erhöht“, betonte Teggatz. Es müsse möglich sein, Flughafenbetreiber mit Sanktionen zu belegen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht nach dem neuen Gesetz zum besseren Schutz kritischer Infrastruktur eingehalten würden.

Die beschädigte Schranke, durch die der Mann am Flughafen mit seinem Auto gerast sein soll. © dpa/Jonas Walzberg

Zur Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen sagte Teggatz, die Polizei mache nach seinem Eindruck „einen grandiosen Job“. „Sie hat es nicht eskalieren lassen und in langen Verhandlungen aus einer dynamischen eine statische Lage gemacht. Das ist hochprofessionell.“

Polizeifahrzeuge und Krankenwagen stehen am Flughafen. Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. © dpa/Jonas Walzberg

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg.

Im Juli hatten Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ den Hamburger Flughafen für Stunden lahmgelegt. Der Flugbetrieb musste für mehrere Stunden aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Tausende Passagiere, darunter viele Familien mit Kindern, waren betroffen. (mit Agenturen)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.