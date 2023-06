Gezielte Aktionen gegen Reiche „Letzte Generation“ besprüht Yacht und färbt Hafenbecken grün

Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstag in Neustadt in Holstein eine Yacht mit Farbe besprüht. Außerdem hätten sie das Wasser im Yachthafen mit einem Farbstoff grün eingefärbt, sagte ein Polizeisprecher.

Anschließend entrollten sie an den Booten Transparente mit Aufschriften wie „Euer Luxus = unsere Ernteausfälle“ und „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“

Auf Twitter veröffentlichten die Aktivisten Videos und Fotos von der Aktion – mit dem Kommentar „Eure Yachten – unser Hitzekollaps“. Sie schrieben: „Die Erderhitzung bewirkt schon jetzt eine enorme Erwärmung der Meere, was zu Übersäuerung und Algenwachstum führt. ... Wir brauchen eine Klimapolitik, die einen radikalen Wandel einleitet und das Leben von allen schützt.“

Mit ihren Aktionen wollen die Aktivisten nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass reiche Menschen mit ihrem Lebensstil deutlich mehr Kohlendioxid produzieren als Normalbürger. Bereits Anfang Juni hatte die „Letzte Generation“ gezielte Aktionen gegen Reiche angekündigt.

Neben Farbattacken auf Luxusgeschäfte am Berliner Ku’damm fokussieren sich die Klimaaktivisten dabei wohl auf die Nordseeinsel Sylt – ebenfalls in Schleswig-Holstein.

In den vergangenen Wochen hatte die „Letzte Generation“ mit Farbattacken gegen ein Privatflugzeug und ein Fünf-Sterne-Hotel für Aufsehen gesorgt. Letzte Woche pflanzten Aktivisten nach eigenen Angaben einen Baum auf einem Golfplatz im Süden der Insel und besprühten zwei Luxusgeschäfte im Sylter Nobelort Kampen mit oranger Farbe. (Tsp mit dpa)