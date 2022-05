Der Influencer und Musiker Fynn Kliemann hat auf einen kritischen Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann zu seinem Geschäft mit Corona-Schutzmasken reagiert. Böhmermanns am Freitag veröffentlichter Video-Beitrag der Show „ZDF Magazin Royale“ legte den Verdacht nahe, dass der Produktionsort von Masken - Asien statt Europa - bewusst nicht transparent gemacht worden sein könnte; Kliemann wurde dabei mit einer entsprechenden Firma in Beziehung gesetzt.

Auf dpa-Anfrage hieß es in einem Statement Kliemanns: „Ich muss mir klar eingestehen, dass ich den Prozess nicht mehr überblicken konnte.“ Weiter hieß es: „Das darf niemals passieren und somit übernehme ich, auch wenn ich weder Produzent noch Verkäufer war, eine Verantwortung.“

Durch diese Versäumnisse, sich mit diesen Prozessen nicht eingehend befasst zu haben, habe er viele enttäuscht. Kliemann bat zugleich um einen differenzierten Blick auf die Details in dem Video-Beitrag.

Fynn Kliemann war 2015 mit Handwerker-Videos auf Youtube bekannt geworden. Innerhalb kurzer Zeit wurde er zu einem erfolgreichen Youtuber mit Millionenpublikum und zahlreichen DIY-Geschäftsmodellen.

Im April 2020, mit Beginn der Pandemie, hatte er bekannt gegeben, seine Textilproduktion, die bis dato Merch-Kleidung hergestellt hatte, auf Masken umzustellen. Dies geschah gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tom Illbruck, Leiter des Textil-Herstellers „Global Tactics,“ der für die Produktion verantwortlich war. Eine Woche später waren die beiden nach eigenen Angaben bereits einer der erfolgreichste Maskenproduzenten Europas.

Dabei inszenierte Kliemann die Produktion als nicht profitorientiert, gab zudem an, die Masken würden „fair“ in Europa produziert.

„Faire Masken aus Europa“ sollen in Wahrheit aus Bangladesch und Vietnam kommen

Das ZDF Magazin hat nun nach eigenen Angaben über Wochen „interne Chats, Sprachnachrichten, E-Mails, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen, Fotos, Videoaufnahmen und Anruflisten“ ausgewertet und berichtet, dass Fynn Kliemann über seinen geplanten Profit gelogen und zudem seine Kunden und die Öffentlichkeit getäuscht und wichtige Informationen verschwiegen habe.

In einem Instagram-Post hatte Kliemann 2020 angegeben, „fair produzierte, wiederverwendbare Mundbedeckungen aus Europa“ zu verkaufen, mit denen er ganz nebenbei „Arbeitsplätze bei unserem Produzenten in Europa“ retten würde. Kurz darauf verkauften sie ihr Produkt unter Anderem über den Onlineshop „About You“. Für dieses Geschäftsmodell wurde er 2020 für den Deutschen Nachhaltigskeitspreis ausgezeichnet.

Tatsächlich sei ein großer Teil der Masken Recherchen zufolge jedoch in Bangladesch und Vietnam, unter nicht fairen Bedingungen produziert worden. Chatverläufe, die dem Team des ZDF Magazin Royale“ vorliegen, sollen belegen, dass Kliemann in die Entscheidungsprozesse eingebunden war und den Produktionsort, auch gegenüber seinem Abnehmer, bewusst verschleiert habe. 2,3 Millionen Masken haben Fynn Kliemann und sein Partner Tom laut Böhmermann in Asien bestellt.

Nicht funktionsfähige Masken an griechische Geflüchtetenunterkünfte gespendet

Die erste Lieferung von 100.000 Masken, die aus Bangladesch kam, sei jedoch qualitativ minderwertig gewesen und hätte einen nicht ausreichenden Infektionsschutz aufgewiesen. Folglich habe die Produktion „Global Tactics“ die Kosten erlassen.

Nach Recherchen des ZDF Magazins sollen dies die Masken gewesen sein, die Kliemann im März öffentlichkeitswirksam an Geflüchtetencamps auf Lesbos gespendet hatte. Dass es sich dabei um minderwertige Masken handelte, sei bei der Übergabe unerwähnt geblieben.

Vorab hatte das Team des ZDF Magazins Kliemann um schriftliche Stellungnahme zu verschiedenen Aspekten ihrer Recherche gebeten. Dieser hatte sich daraufhin am Donnerstagabend in einem auf Instagram veröffentlichten Video dazu geäußert.

Auch darin seien jedoch Details ausgelassen worden, die nun erhobenen Vorwürfe kämen darin nicht vor, so der Vorwurf des ZDF Magazins. Die gesamte Recherche lässt sich auf einer eigens dafür eingerichteten Website nachlesen, auch die erwähnten Chatverläufe.