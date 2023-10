Mehrere Gebäude in Mainz geräumt Bombendrohung geht beim ZDF ein – Entwarnung

Nach einer Bombendrohung gegen das ZDF in Mainz sind mehrere Gebäude geräumt worden. Die Drohung sei am Montagvormittag bei der Polizei eingegangen, teilte die Polizei in Mainz mit.

Zwischen 8.20 Uhr und 10.00 Uhr mussten rund 600 ZDF-Beschäftigten mehrere Gebäude verlassen, sagte eine Sprecherin des Senders dem Tagesspiegel. Inzwischen sei die Warnung wieder aufgehoben worden, die Mitarbeiter kehrten in ihre Büros und Redaktionsräume zurück.

Der Sendebetrieb sei durch die Bombendrohung nicht beeinträchtigt gewesen, sagte die Sprecherin weiter. Über die Hintergründe der Drohung wurden keine Angaben gemacht.

Es seien Experten des Landeskriminalamtes sowie Diensthundeführer mit Sprengstoffhunden vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin (mit dpa)