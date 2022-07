Am Mittwoch, dem 20. Juli wurden in mehreren Bundesländern Rekordwerte bei der Temperatur gemessen, es war der bisher heißeste Tag des Jahres. 40 Grad Celsius und mehr wurden unter anderem in Hamburg und Sachsen-Anhalt erreicht.

Am Donnerstag kühlte sich das Wetter ab, schon am Wochenende aber sollen die Temperaturen wieder merklich steigen mit regional unterschiedlichem Wetter am Samstag und landesweit viel Sonnenschein am Sonntag, wobei die Temperaturspanne von 20 Grad auf Rügen bis zu 34 Grad am Oberrhein geht. Am Montag dürfte der nächste Hitzetag bevorstehen.

Mit Spitzenwerten um die 40 Grad ist derzeit zwar nicht zu rechnen. Großflächig aber sollen am Montag in Deutschland 36 Grad erreicht werden. In Unterfranken und im Rhein-Main-Gebiet kann es bis zu 37 Grad heiß werden.

Diese Temperaturen können den Kreislauf belasten, bei manchen Menschen sind sie gesundheitsschädigend.

In diesen großen Städten soll es Montag am heißesten werden:

Leipzig, Halle, Magdeburg: 36 Grad

Nürnberg, Würzburg, Heilbronn: 36 Grad

Berlin: 35 Grad

Frankfurt: 35 Grad

München: 34 Grad

Stuttgart: 34 Grad

Ab Montagnachmittag sind aus Westen kommende Gewitter vorhergesagt. Ein bisschen Entwarnung für alle, denen die Hitze zu schaffen macht: Ab Dienstag sollen sich die Temperaturen auf 25 bis 29 Grad abkühlen.

Kurze Abkühlung, dann wieder heiß

Ab Donnerstag jedoch wird eine aus Frankreich kommende Hitzefront erwartet, das Wochenende dürfte heiß und trocken werden.

Auch im Jahres-Trend kann von einer Abkühlung keine Rede sein. Es sieht danach aus, dass der Sommer 2022 so heiß und trocken wird wie die Rekordsommer 2018 und 2019. 2021 war schon das elfte zu warme Jahr in Folge für Deutschland.

Hitzewellen nehmen zu

In Europa erhöhe sich wegen der menschengemachten Erderwärmung die Frequenz und Intensität der Hitzewellen schneller als in fast allen anderen Regionen der Erde, zitiert die „New York Times“ Klima-Experten.

In der Hitze fangen Wälder leichter Feuer. Am jüngsten Hitzerekord-Tag brannten in Brandenburg mehrere Wälder, schon zuvor hatte es Brände gegeben.

Derzeit werden Feuer unter anderem aus Frankreich, Spanien, Portugal und Italien gemeldet.