Nach Frontalzusammenstoß Mindestens 29 Tote und 85 Verletzte bei Zugunglück in Griechenland

Bei einem schweren Zugunglück in Griechenland sind in der Nacht zu Mittwoch mindestens 29 Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr im Staatsfernsehen weiter mitteilte, seien beim frontalen Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug mindestens 85 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer.

„Die Such- und Rettungsaktion dauert an“, sagte der Sprecher weiter. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, wie es im Staatsfernsehen hieß. „Es ist eine Tragödie“, sagte ein Feuerwehrmann am Unglücksort nahe der Stadt Larissa im Staatsfernsehen.

Über die Umstände des Unglücks lagen keine Einzelheiten aus offiziellen Quellen vor. Ein aus Athen gestarteter Personenzug stieß nach ersten Angaben von Eisenbahnern frontal mit einem aus der Gegenrichtung - aus der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki - kommenden Güterzug zusammen. Der Personenzug sei der Intercity 62, der aus Athen um 19.22 am Dienstagabend nach Thessaloniki gestartet war.

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten in den Trümmern, Überlebende zu finden. „Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind“, sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort.

Ein Überlebender sagte, im Personenzug sei nach dem Zusammenstoß Feuer ausgebrochen. „Es herrschte Chaos und ein Höllenlärm“, fügte er im Staatsfernsehen hinzu. „Wir haben mit unseren Koffern die Fensterscheiben eingedrückt und sind in der Dunkelheit tastend aus unserem Waggon rausgegangen“, sagte ein junger Mann.

Die Strecke, die Athen mit der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki verbindet, war in den vergangenen Jahren modernisiert worden. Die griechischen Bahnen (Hellenic Train) werden von der italienischen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) betrieben. Eisenbahner sagten im griechischen Sender Real FM, es gebe trotz der Modernisierung erhebliche Probleme bei der elektrischen Koordination der Verkehrskontrolle. (dpa)

