Nordrhein-Westfalen Stammzellenspende aus Schnellzug gestohlen

In Nordrhein-Westfalen ist eine Stammzellenspende aus einem Schnellzug gestohlen worden. Ein Dieb habe den Transportkoffer im Vorbeigehen aus dem ICE in Duisburg genommen, teilte die Bundespolizei in Sankt Augustin am Dienstag mit. Die Box wurde später am Duisburger Hauptbahnhof gefunden, sie war aber bis auf zwei Blutspenden leer.

Den Angaben zufolge war ein 59-jähriger Franzose am Montag dienstlich mit den Stammzellen unterwegs, als die Box in dem Zug gestohlen wurde. Der Franzose habe noch versucht, den Verdächtigen zu verfolgen.

Auf Videoaufzeichnungen konnte der mutmaßliche Täter schließlich als polizeibekannter Dieb identifiziert werden. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Stammzellen sind für die Blutbildung im Körper zuständig. Ihre Transplantation ist insbesondere bei der Behandlung von Blutkrebs von großer Bedeutung. Die Suche nach einem Spender ist für Betroffene oft schwierig. (AFP)