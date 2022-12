Polizei nimmt 69-jährigen Mann fest Drei Tote und mehrere Verletzte durch Schüsse im Zentrum von Paris

Ein Unbekannter hat im Zentrum von Paris drei Menschen erschossen und weitere verletzt. Die Staatsanwaltschaft Paris bestätigte am Freitagnachmittag, dass es ein drittes Todesopfer gab. Zuvor hatte sie von zwei Toten und vier Verletzten berichtet - zwei von ihnen seien schwer verletzt worden.

Die Schüsse sind unter anderem in einem kurdischen Gemeindezentrum abgefeuert worden. Wie die Stadtteilbürgermeisterin des zehnten Pariser Arrondissements, Alexandra Cordebard, sagte, schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber des Zentrums. Das Motiv der Tat war zunächst unklar. Es bestehe keine Gefahr mehr. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Ein 69 Jahre alter Mann wurde demnach festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Seine Identität werde derzeit geprüft. Es handle sich um einen Franzosen, der wegen zweier früherer Mordversuche der Polizei bekannt gewesen sei, hieß es in Polizeikreisen. Es soll sich nach französischen Medienberichten um einen Mann handeln, der einst bei einer französischen Bahngesellschaft gearbeitet haben soll.

Er stehe nicht auf der Gefährderliste des Geheimdienstes. Er sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte die Bezirksbürgermeisterin Alexandra Cordebard.

„Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. Der Tatort liegt in einer kleinen Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den Pariser Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern. „Wir haben einen alten weißen Mann gesehen, der in das Kurdenzentrum ging und dort feuerte“, sagte Romain, Chef eines nahe gelegenen Restaurants. Der Mann sei danach in einen benachbarten Frisörsalon gegangen. „Wir haben uns mit den Angestellten im Restaurant in Sicherheit gebracht“, sagte er.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer Gewalt. Zuständig ist zunächst die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft. „Ich habe zwei Polizisten in einen Frisörsalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt“, sagte ein Anwohner. „Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik“, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin will nach den tödlichen Schüssen in Paris zum Angriffsort fahren. Darmanin schrieb am Freitag auf Twitter von einer „dramatischen Schießerei“. All seine Gedanken seien bei den Angehörigen der Opfer.

Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo gedachte der Opfer und ihrer Familien. Im Stadtteilrathaus des 10. Arrondissement werde ein psychologischer Dienst zur Unterstützung eingerichtet.

Das in Berlin residierende kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit „Civaka Azad“ teilte mit, der Täter konnte vor Ort überwältigt werden. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei festgenommen: „Ein Vertreter des Kurdischen Kulturzentrums von Paris, mit dem wir sprechen konnten, spricht von einem gezielten Angriff auf die kurdische Community in der französischen Hauptstadt.“ (hah/AFP/dpa)

