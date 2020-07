Die Tragödie an dem Strand der nordägyptischen Alexandria begann damit, dass ein kleiner Junge ins Meer rannte und im Wasser offensichtlich in Schwierigkeiten geriet. Ein Mann Mann sprang ins Wasser, um ihn zu helfen, ging aber auch unter. Mehrere internationale Medien wie die „New York Times“ berichten, insgesamt seien dann weitere neun Männer ums Leben gekommen. Den Berichten zufolge sprangen sie einer nach dem anderen ins Meer, ertranken aber ebenfalls, wie die Tourismusverwaltung der Stadt mitteilte.

[Jetzt noch mehr wissen: Mit Tagesspiegel Plus können Sie viele weitere spannende Geschichten, Service- und Hintergrundberichte lesen. 30 Tage kostenlos ausprobieren: Hier erfahren Sie mehr und hier kommen Sie direkt zu allen Artikeln.]

Notfallteams bargen sechs Leichen und suchten am späten Freitagabend noch nach den übrigen Opfern. Unklar blieb zunächst, ob es sich bei der Gruppe um Verwandte handelte.

Die Strände von Alexandria sind im Sommer sehr beliebt. Den Berichten zufolge gilt der Strand Palm Beach für Schwimmer als besonders gefährlich, da die Küste felsig sei und es starke Strömungen gebe. In den vergangenen Jahren ertranken dort nach Angaben lokaler Medien etliche Menschen. Politiker haben demnach bereits gefordert, den Strand zu sperren.

Dies ist zurzeit sogar der Fall, da wegen der Coronavirus-Pandemie alle Strände gesperrt und deshalb auch keine Rettungsschwimmer im Dienst sind. Offenbar hatte sich die Gruppe in der Morgendämmerung an den Strand begeben in der Hoffnung, nicht von der Polizei erwischt zu werden, die die Strandsperrungen überwachen soll.

Da die Temperaturen in Alexandria derzeit bei rund 30 Grad liegen, befürchten die Behörden, dass es an den Stränden zu weiteren Todesfällen kommen könnte, wenn die Menschen trotz der Sperrungen im Meer Abkühlung suchten.

Ägypten öffnet sich wieder für Touristen

Nach mehr als drei Monaten hatte Ägypten seine Flughäfen Anfang des Monats wieder für den regulären internationalen Flugverkehr geöffnet, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Die erste reguläre Maschine habe die Hauptstadt Kairo am Mittwochmorgen in Richtung Tunesien verlassen, teilte die staatliche ägyptische Fluglinie Egypt Air mit. Der Flugverkehr wird demnach stufenweise wieder aufgenommen.

Nach Angaben von Egypt Air gibt es zunächst Verbindungen zu mehr als 20 Zielen. Auf die Liste stehen einem Sprecher zufolge auch Frankfurt, München und Berlin. Allerdings gelten für Menschen aus Ägypten EU-weite Einreisebeschränkungen. Die Bundesregierung stuft das Land weiterhin als Coronavirus-Risikogebiet ein.

Mehr zum Thema Dicht an dicht trotz Coronavirus Berlins Freibäder bleiben halb leer, aber an den Seen ist es eng

Ägypten öffnete zudem Attraktionen wie die berühmten Pyramiden von Gizeh wieder für Besucher. Das Land hofft so den angeschlagenen Tourismussektor wieder ankurbeln zu können. Das bei internationalen Touristen populärste arabische Land hatte seinen ersten bestätigten Coronavirus-Fall am 14. Februar. Wegen der Pandemie wurden Museen, archäologische Sehenswürdigkeiten, Geschäfte, Cafés und Restaurants im Land geschlossen. Ägypten registriert nach Angaben der amerikanischen Johns Hopkins Universität bisher mehr als 80.200 Coronavirus-Infektionen und mehr als 3700 Tote.