Twitter-Video sorgt für Empörung Küsst First Lady Jill Biden den Ehemann von Kamala Harris auf den Mund?

First Lady küsst Second Gentleman. Momente bevor US-Präsident Joe Biden seine Rede zur Lage der Nation („State of the Union“) hält, küsst seine Frau Jill Biden den Ehemann von Kamala Harris und bahnt sich dann den Weg durch die Menge.

Ein Moment, über den man nicht viele Worte verlieren muss, mag man als Unbeteiligter vielleicht denken. Doch ein auf Twitter verbreiteter Videoausschnitt sorgt für allerlei Aufregung und Spekulationen. Der Grund: In dem geteilten Clip sieht es so aus, als ob Jill Biden Doug Emhoff direkt auf den Mund küsst.

Ob die First Lady den Ehemann von Kamala Harris tatsächlich auf den Mund küsst oder diesen um wenige Zentimeter verfehlt, lässt sich aufgrund des Kamerawinkels nicht eindeutig feststellen. Ebenso lässt sich nicht sagen, ob die Aktion gewollt oder ein Versehen war.

Auf Twitter wird derweil diskutiert, ob sich Jill Biden möglicherweise vertan und Doug Emhoff fälschlicherweise für ihren Mann, den US-Präsidenten Joe Biden, gehalten habe.

Reaktionen auf das Kuss-Video: „Ist das.... normal?“

Die kalifornische Politikerin Doris Gentry fragt die Community „Soll das ein Witz sein? Und das vor Gott und der Nation! Wer tut so etwas?“ und verziert ihren Tweet mit zahlreichen erbosten, hochroten Emojis.

„Sexy Auftakt zur Rede zur Lage der Nation“ findet hingegen der Radiomoderator Clay Travis. Der Kommentator und Redakteur Cabot Phillips fragt derweil konsterniert „Ist das.... normal?“.

Ich wusste gar nicht, dass das US-Kapitol während der Rede eine Kiss Cam laufen hatte. Twitter-Nutzer „Yo Yo Funny Singh“

Die Finanzexpertin Genevieve Roch-Decter meint „Die Lage der Union ist jetzt eine Reality-Show“. Twitter-Nutzer „ShanghaiPanda“ fragt hingegen „Ist das eine US-amerikanische Etiquette? In China geben wir uns normalerweise die Hand.“

Härtere Kritik kommt von dem Aktienhändler Justin Pulitzer, der gleich von „rumknutschen“ spricht und urteilt „Was war mit dem Kuss los? Wie peinlich!“

First Lady Jill Biden und Second Gentleman Doug Emhoff kurz vor der Rede „State of the Union“ von US-Präsident Joe Biden. © AFP/Getty Images/CHIP SOMODEVILLA

Twitter-User „Afroz Alam“ dichtet Bidens Rede „State of the Union“ kurzerhand in „Smooch of Union“ („Knutscher der Union“) um und stellt fest: „Die Netzgemeinde spricht mehr über diesen Schmatzer als über die Biden-Rede.“

Ob sich die Lippen von Jill Biden und Doug Emhoff in diesem vieldiskutierten Moment tatsächlich berührt haben, lässt sich nicht mit eindeutiger Sicherheit feststellen. Bislang haben sich weder Jill und Joe Biden noch Doug Emhoff oder Kamala Harris zu dem Vorfall geäußert.

