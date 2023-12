Patienten müssen Kosten selbst tragen Affenpocken-Impfungen in Berlin nicht mehr finanziert

In Berlin zahlt der Senat ab sofort die Impfungen gegen Mpox („Affenpocken“) nicht mehr. Weil es noch keine Vereinbarung über eine Folgefinanzierung gibt, müssen vorerst Patienten selber die Kosten für die Immunisierung übernehmen. Darauf macht die Deutsche Arbeitsgemeinschaft ambulant tätiger Ärztinnen für Infektionskrankheiten und HIV-Medizin (Dagnä) aufmerksam – verbunden mit scharfer Kritik. Die Ärzt:innen sprechen von einem „Chaos“ bei den Impfungen in Berlin und warnt vor einem „Comeback“ der Krankheit.

Hintergrund ist ein Anbieterwechsel beim Impfstoff. Mit der Aufhebung eines Kooperationsvertrags zwischen der Senatsgesundheitsverwaltung und der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KV) endete am Mittwoch die „Verkehrstüchtigkeit“ des Pocken-Impfstoffes Jynneos, teilt die Dagnä mit. Jymneos dürfe damit nicht mehr verimpft werden, der Stoff hatte eine Ausnahmegenehmigung in der EU. Die Kosten für diese Impfungen hatte bisher das Land Berlin übernommen.

Queerspiegel: Der Newsletter für das queere Berlin Die Queerspiegel-Redaktion informiert Euch über die wichtigsten LGBTI-Ereignisse, Menschen, Termine aus Politik, Kultur und Sport. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ab sofort soll stattdessen der Impfstoff Imvanex verabreicht werden, der auch regulär in der EU zugelassen ist. Die Kosten dafür sollen eigentlich die Krankenkassen übernehmen, aber die KV und die Kassen haben sich bisher nicht auf einen Vertrag geeinigt.

Die Ärzt:innen müssen den Impfstoff daher vorerst privat abrechnen. In einer Berliner Praxis wurde am Donnerstag Impfwilligen bereits kommuniziert, dass Patient:innen die Kosten ab sofort selber zahlen müssen. Diese liegen bei 200 Euro pro der für eine Impfung nötigen Ampulle. Für eine vollständige Immunisierung sind zwei Dosen in Abstand von mehreren Wochen nötig.

Die Abrechnungsprobleme gibt es laut Dagnä in anderen Bundesländern auch, in Berlin sind bisher mit Abstand am meisten Impfungen verabreicht worden. Nach einem Mpox-Ausbruch im vergangenen Sommer gab es lange praktisch keine Infektionen mehr. Zuletzt waren aber in Berlin wieder einige gemeldet worden, weshalb Ärzt:innen zu weiteren Impfungen aufgerufen hatten.

Die Dagnä fordert für Berlin nun dringend eine Übergangslösung. Die Gesellschaft werfen Gesundheitsverwaltung und KV vor, sie hätten es versäumt, Ärzt:innen und Community-Vertreter:innen rechtzeitig in den Verhandlungsprozess mit einzubeziehen. Praxen hätten erst am 4. Dezember über das Aus für den alten Impfstoff erfahren. Von diesem seien noch Tausende Dosen vorrätig, die jetzt aber vernichtet werden müssten.