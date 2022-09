Transfeindlichkeit in Deutschland Was trans Menschen im Alltag erleben

Vor einer Woche erlag der 25-jährige trans Mann Malte den Verletzungen, die ihm ein Angreifer nach der CSD-Demo in Münster zugefügt hatte. Einen Tag später wurde eine trans Frau in einer Bremer Straßenbahn brutal von einer Gruppe Jugendlicher attackiert. Es gab noch einige weitere queerfeindliche Übergriffe in diesen Tagen, die die LGBTIQ-Community geschockt und wütend gemacht haben. Wir haben trans Personen gefragt, wie es ihnen gerade geht.

Felicia Ewert, Autorin

Als ich von Maltes Tod erfuhr, habe ich zwei Stunden lang geweint. Der Gedanke, dass eine queere Person auf einem CSD regelrecht erschlagen wird, war für mich sehr schmerzhaft. Gerade der CSD sollte für uns ein sicherer Raum sein.

Erst gab es viel öffentliche Anteilnahme, aber plötzlich wurde auch diskutiert: Wurde Malte als trans erkannt? Kann das überhaupt eine transfeindliche Tat sein? Als würde es nicht reichen, dass so etwas auf dem CSD passiert.

Später, als sich herausstellte, dass der mutmaßliche Täter kein deutscher Staatsbürger sei, nahm die Anteilnahme – so zumindest habe ich es wahrgenommen – plötzlich zu. Nach dem Motto: Queerfeindlichkeit ist importiert, ein:e Deutsche:r würde so eine Tat nie begehen. All diese Argumente stellen infrage, ob es Transfeindlichkeit in Deutschland überhaupt gibt.

Am Abend nach Maltes Tod war ich in der S-Bahn unterwegs und hatte plötzlich ein sehr beklemmendes Gefühl, das ich schon sehr lange nicht mehr hatte. Ich habe jeden Blick gespürt, der auf mir lag. Und nur einen Tag später, am Samstag, wurde in Bremen eine trans Frau in einer Straßenbahn angegriffen und schwer verletzt. Transfeindlichkeit ist sehr wohl ein deutsches Problem.

Ich wünsche mir in erster Linie, dass anerkannt wird, dass Transfeindlichkeit existiert. Felicia Ewert

Ich selbst habe zum Glück im analogen Leben noch nicht mit Anfeindungen zu tun gehabt. Da ist es eher Sexismus, weil ich nicht als trans identifiziert werde. Im digitalen Raum begegne ich Transfeindlichkeit allerdings fast täglich. Die harmloseren Dinge sind dann sowas wie: „Du bist keine Frau, du wirst nie eine Frau sein.“ Vor drei Jahren bekam ich aber auch etliche Gewalt- und Morddrohungen über Twitter, Instagram – und in meinen Briefkasten. Ich bin daraufhin umgezogen.

Trotz allem lebe ich heute nicht in Angst. Ich rüttele am Selbstverständnis mancher Menschen, aber ich werde mich deshalb nicht klein machen. Ich wünsche mir in erster Linie, dass anerkannt wird, dass Transfeindlichkeit existiert.

Angriffe gegen trans und nicht-binäre Menschen Die Gewalt gegen trans Menschen und nicht-binäre Personen steigt weltweit. So hat das Netzwerk Transgender Europe, das seit 2009 die Zahl der Mordopfer aus diesem Personenkreis erhebt, das Jahr 2021 als das bisher tödlichste für diese Gruppe ausgewiesen: 375 Tote wurden gezählt, eine Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Brasilien liegt mit 125 Morden vorn, gefolgt von Mexiko (65) und den USA (53). Am weitaus stärksten betroffen waren trans Frauen mit einem Anteil von 96 Prozent der Mordopfer. Auch hierzulande mehren sich die Straftaten gegen queere Menschen. So registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 870 Straftaten aufgrund von sexueller Orientierung, davon 154 Fälle von Körperverletzung. 2020 waren es noch 578 Straftaten und 114 Körperverletzungen. Transfeindliche Straftaten werden vom Bundeskriminalamt überhaupt erst seit 2020 erfasst, unter dem Begriff „Geschlecht/Sexuelle Identität“. Während vor zwei Jahren noch 204 Straftaten registriert wurden, waren es 2021 schon 340 – ein Anstieg um mehr als 66 Prozent. Bei 51 der Straftaten des vergangenen Jahres kam es zu Körperverletzungen. Es ist überdies von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.

Jayrôme Robinet, Autor und Übersetzer

Kein Satz kann meine Wut, meine Trauer und Fassungslosigkeit angemessen ausdrücken. Entsprechend sollten alle Buchstaben hier chaotisch übereinandergestapelt sein, jeder Buchstabe müsste an allen Ecken und Enden zersplittern...

Nach den Vorfällen dieser Tage kommen viele Erinnerungen in mir hoch, etwa an den March of Equality in Krakau im Jahr 2012: Gegendemonstrant:innen brüllen um uns herum, die Polizei steht dazwischen. Trotzdem bekomme ich einen Stein auf den Kopf. Ich renne zu Anna Grodzka, die damals als erste trans Frau einen Sitz im polnischen Parlament hatte. Sie sagt nichts, sie nimmt mich einfach in den Arm.

Ich erinnere mich, wie ich eines Abends mit einer cis Freundin draußen vor einem Späti sitze, meine Ausgabe des queeren Berliner Stadtmagazins „Siegessäule“ liegt auf dem Tisch. Plötzlich hören wir Schreie, ein Typ bellt unweit von uns homofeindliche Sprüche und ich zittere, ich zittere vor Angst – und drehe die „Siegessäule“ auf dem Tisch um. Und ich weiß noch, wie ich mich dafür schämte.

Ich erinnere mich, wie ich wegen einer verletzten Schulter in einem Krankenwagen sitze, mir vor Schmerzen auf die Lippen beiße. Die Sanitäter schauen sich meine Versicherungskarte an und sehen, dass ich trans bin. Sie fragen, ob ich operiert sei. Ich weiß noch, dass sie nicht wollen, dass ich den Wagen verlasse, bis ich ihnen diese Info gebe.

Ich möchte, dass man mit uns spricht wie mit Menschen. Jayrôme Robinet

Ich weiß noch, wie später in der Notaufnahme vier, fünf Pfleger hereinlassen werden, während ich mit nacktem Oberkörper dastehe, ich weiß noch, wie sie mich umkreisen, um sich offiziell meine Verrenkung anzuschauen, aber es ist klar, dass sie einen trans Körper sehen wollen.

Ich erinnere mich, dass ich am Flughafen in Kairo einer Genitaluntersuchung unterzogen wurde, weil die Angabe meines Geschlechts im Pass nicht mit meinem Aussehen übereinstimmte. Und während Grenzpolizei und zwei Ärtz:innen mich unten begutachten, versuche ich, mir Menschen in Erinnerung zu rufen, die mich lieben, und alle, die ähnliche Kämpfe kämpfen, damit sie mich gedanklich unterstützen, damit ich das unversehrt überstehe, weil das dort kein Einzelfall war.

Ich möchte, dass man mit uns spricht wie mit Menschen. Ich trauere um Malte C.

Tessa Ganserer, Bundestagsabgeordnete der Grünen

Transgeschlechtlichkeit wurde lange tabuisiert und stigmatisiert. Von der Medizin und vom Gesetz wurden wir lange als psychisch krank dargestellt. Im Film wurden gendernonkonforme Menschen meist als Psychopathinnen gezeigt, als tragische Schicksale, die im Rotlicht enden oder als Witzfiguren.

Diese einseitige Darstellung als minderwertig oder abartig verfestigt Vorurteile. Doch immer mehr trans*, inter* und nonbinäre Menschen stehen laut und sichtbar für ihre Rechte ein, denn noch immer werden wir sehr häufig diskriminiert. Im Hinblick auf geschlechtliche Vielfalt müssen wir uns als Gesellschaft eingestehen, dass die Welt komplexer ist als sie uns in den Biologiebüchern der siebten Klassen dargestellt wurde.

Manche Menschen fühlen sich dadurch aber verunsichert. In jüngster Zeit schüren vor allem rechtsgerichtete Kräfte Ängste vor transgeschlechtliche Menschen. Wir dienen ihnen offenbar als neue Sündenböcke. Und das funktioniert besonders gut, weil mangels Aufklärung viel Unwissenheit existiert, vielen Menschen Transgeschlechtlichkeit fremd ist, weil sie auch keinen persönlichen Kontakt haben.

Unwissenheit und mangelnde persönliche Begegnungen sind der ideale Nährboden für Transfeindlichkeit. Diese beruht auf einer Ideologie der Ungleichwertigkeit, die als Rechtfertigung für Ausgrenzung, Abwertung, Benachteiligung und bisweilen eben auch Gewalt herangezogen wird.

Jeder Angriff auf eine einzelne Person ist ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft. Tessa Ganserer

Der Hass, der in sozialen Medien gesät wird, scheint sich zunehmend in reale brutale Gewalt zu entladen. Als Ampelkoalition werden wir deshalb einen Nationalen Aktionsplan erarbeiten und die nötigen finanziellen Mittel bereitstellen, damit die wichtige Akzeptanzarbeit geleistet werden kann. Hasskriminalität werden wir konsequent ahnden. Denn es kann nicht die alleinige Aufgabe der Betroffenen sein, sich gegen Benachteiligung und Gewalt zu wehren.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werden wir aber auch nicht einfach per Parlamentsbeschluss aus der Welt schaffen können. Ich bin überzeugt, dass die Mehrheit der Gesellschaft das Herz am rechten Fleck hat und solche grausamen Taten wie in Münster und Bremen verabscheut. Ich hoffe sehr, dass diese Mehrheit nun endlich wachgerüttelt ist, denn jeder Angriff auf eine einzelne Person ist ein Angriff auf unsere freie Gesellschaft. Daher müssen wir alle für ein gutes und diskriminierungsfreies Miteinander einstehen.

Kalle Hümpfner, Referent*in beim Bundesverband Trans*

Ich war letzte Woche Freitag auf dem Heimweg von einem Vortrag zur Elternschaft von trans* Personen. Nur ganz nebenbei, wie man das ja oft so macht, checkte ich auf meinem Handy die Nachrichten. Da hat es mich kalt überrascht.

Der letzte Stand war, dass Maltes Zustand stabil ist. Und plötzlich las ich: Er ist tot. Das hat mich tief getroffen. Ich selbst wurde auch schon körperlich bedroht, als ich bei Diskriminierung eingeschritten bin. Solche Nachrichten lassen das wieder sehr präsent werden. Ich fühle mich deshalb nicht ängstlicher, aber bewege mich bewusster im öffentlichen Raum und überlege mir gut, wann und wie ich etwas sage. In meinem Alltag habe ich das Glück, dass ich häufig nicht als trans* erkannt werde. Ich werde eher homofeindlich beleidigt, weil ich in einigen Situationen als schwuler cis Mann gelesen werde.

Das einzig „Positive“ ist, dass Maltes Tod eine Welle von Mitgefühl und Empörung ausgelöst hat, auch über die queere Community hinaus. Das ist nicht typisch. Es gibt zu viele Fälle von Transfeindlichkeit, bei denen niemand hinschaut. Die jetzige Reaktion zeigt: Es gibt mittlerweile mehr Bewusstsein, Repräsentation und Verständnis für trans* Personen. Gleichzeitig löst diese Sichtbarkeit massive und gewaltvolle Gegenreaktionen aus.

Es gibt zu viele Fälle von Transfeindlichkeit, bei denen niemand hinschaut.“ Kalle Hümpfner

Für queere Menschen ist der CSD häufig einer der wenigen Orte, die wirklich positiv besetzt sind. In diesem Jahr kam es aber gleich auf mehreren Veranstaltungen zu Vorfällen: Beim CSD in Dresden haben drei maskierte Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Menschen angegriffen und verletzt.

Nach dem CSD in Berlin im Juli kam es zu mehreren queerfeindlichen Attacken. Auch die Zahlen vom Bundeskriminalamt unterstreichen, dass die Gewalt gegen queere Menschen zunimmt. Besonders gefährdet sind – das zeigen mehrere Studien – trans* Frauen und trans*feminine Personen, die Schwarz oder of Color sind.

FaulenzA, Rapperin

Wieder wurde eines unserer trans Geschwister aus unserer Mitte gerissen. Ich trauere um Malte, der sein Leben gegeben hat, um queere Mitstreiterinnen zu verteidigen. Die Fortschritte, die wir uns als queere Bewegung erkämpft haben, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass gleichzeitig in konservativen und rechten Kreisen die Gewalt und der Hass gegen trans Menschen und Queers zunimmt, normaler und gewaltvoller wird.

Ich selbst merke das an Beleidigungen auf der Straße, die ich etwa jeden dritten Tag erlebe. Leute rufen mir Schimpfwörter nach, lachen mich aus, oder wollen einfach nur aus „Interesse“ wissen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Viele der Sprüche haben auch klassistische Gründe. „Scheiß Zecke. Geh arbeiten, scheiß Fixer.“

Meistens reagiere ich kaum, gehe weiter und hoffe, dass die Person mich nicht körperlich angreift. Zuhause komme ich dann trotzdem mit einem schlechten Gefühl an. Ich fühle mich dann schwach und minderwertig, auch wenn ich mir versuche zu sagen, dass die Angreifer_innen scheiße sind und nicht ich.

Eine Spitze an transfeindlicher Gewalt erlitt ich im Oktober letzten Jahres. Fans des Fußballvereins Energie Cottbus zeigten eine transfeindliche Choreografie in ihrer Kurve, zu der ein riesiges Transparent gehörte, auf dem ich detailgetreu abgebildet war. Im Anschluss schickten mir unzählige rechte Fans Fotos von dieser Aktion, schrieben mir Hassnachrichten und ich bekam sogar zwei Morddrohungen.

Transfeindliche Angriffe im Netz erlebe ich ebenso häufig wie Gewalt auf der Straße. Nicht selten sind in Kommentaren unter meinen Posts auf Tiktok oder Instagram auch Gewaltandrohungen dabei. Wünsche ich sollte verbrannt, vergast, erschlagen werden. Erschlagen so wie Malte. Wir, die queere Bewegung, werden ihn niemals vergessen. Ich wünsche mir, dass wir unseren Kampf, wir selbst sein zu dürfen, nicht aufgeben. Dass wir solidarisch und liebevoll zusammenhalten, wenn uns Gewalt widerfährt. Dass uns auch die Menschen in diesem Kampf unterstützen, die selbst nicht von Trans- und Queerfeindlichkeit betroffen sind. Wir haben es verdient, sicher zu leben, ohne Angst haben zu müssen.

