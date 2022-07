Als Besitzer:in eines deutschen Reisepasses lässt es sich gut reisen: Laut dem neu erschienen Henley Passport Index können mit dem Dokument insgesamt 190 Reiseländer und -gebiete ohne Visa besucht werden. Somit landet Deutschland im Ranking der wertvollsten Reisepässe der Welt auf Rang drei.

In dem Henley Passport Index wird der Rang eines Landes von dessen „Visa-free score“ bestimmt, also nach der Anzahl der Länder, in denen kein Visum zur Einreise benötigt wird. Demnach können mehrere Staaten den gleichen Rang, wenn nicht den gleichen Platz, belegen.

Nur drei Länder übertreffen die Wertung Deutschlands. Mit jeweils 192 visafreien Destinationen teilen sich Singapur und Südkorea den zweiten Rang im Index. Als Spitzenreiter kann sich Japan behaupten: 193 Länder dürfen die Bürger:innen des Inselstaates visafrei besuchen, nur 24 Destinationen benötigen ein Visum.

Gleichauf mit Deutschland ist übrigens nur ein weiteres EU-Land. Auch Spaniens Reisepass garantiert eine visafreie Einreise in 190 Länder und Gebiete.

Die zwölf mächtigsten Reisepässe der Welt

Rang 1: Japan (Visafreie Länder: 193)

(Visafreie Länder: 193) Rang 2: Singapur und Südkorea (Visafreie Länder: 192)

(Visafreie Länder: 192) Rang 3: Deutschland und Spanien (Visafreie Länder: 190)

(Visafreie Länder: 190) Rang 4: Finnland, Italien und Luxembourg (Visafreie Länder: 189)

(Visafreie Länder: 189) Rang 5: Österreich, Dänemark, Niederlande und Schweden (Visafreie Länder: 188)

Reisepässe im Ranking: Europa in den Top 20 gut vertreten

Seit 2006 analysiert Henley & Partners die Entwicklung der Reisebestimmungen weltweit. Die Ergebnisse veröffentlicht das britische Unternehmen einmal pro Quartal als Henley Passport Index. Insgesamt 199 Reisepässe und 227 Destinationen wurden in die diesjährige Wertung aufgenommen.

Im dritten Quartal 2022 schaffen es vorrangig europäische Länder in die oberen 20 Ränge. Doch auch Nordamerika und Australasien sind vertreten: Die USA und Neuseeland können 186 visafreie Reiseländer verzeichnen, Kanada und Australien jeweils 185.

Immerhin 186 Destinationen können Besitzer eines US-Reisepasses ohne Visa besuchen. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Der britische Pass ermöglicht es wiederum, 186 Destinationen visafrei zu besuchen. Somit steht das Vereinigte Königreich – wie auch Frankreich, Irland und Portugal – auf Rang 6 im Henley Passport Index.

Global Peace Index: Zusammenhang zwischen Frieden und Pass-Stärke?

Ein Vergleich des Henley-Rankings mit dem diesjährigen Global Peace Index deutet auf eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen der Friedfertigkeit eines Landes und der Stärke seines Reisepasses. So finden sich etwa Japan (Platz 10), Singapur (Platz 9) und Deutschland (Platz 16) in den Top 20 der Weltfrieden-Liste.

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich bei den Ländern mit den schwächsten Reisedokumenten ab. Der Irak, Syrien und Jemen liegen sowohl im Henley Passport Index als auch im Global Peace Index auf den hinteren zehn Rängen. Das Schlusslicht bildet in beiden Fällen Afghanistan.

Die fünf schwächsten Pässe der Welt

Rang 108: Jemen (Visafreie Länder: 34)

(Visafreie Länder: 34) Rang 109: Pakistan (Visafreie Länder: 32)

(Visafreie Länder: 32) Rang 110: Syrien (Visafreie Länder: 30)

(Visafreie Länder: 30) Rang 111: Irak (Visafreie Länder: 29)

(Visafreie Länder: 29) Rang 112: Afghanistan (Visafreie Länder: 27)

Henley Passport Index: Russland 15 Ränge hinter der Ukraine

Eine Ukrainerin hält ihren Reisepass hohc. Foto: IMAGO/Belga

Der Weltfrieden-Index misst die Friedfertigkeit von mehr als 160 Ländern. Die Verfasser unterteilen dabei in drei Kriterien: Sicherheit auf der gesellschaftlichen Ebene, andauernde Konflikte (sowohl im Inland als auch international) und Ausmaß der Militarisierung.

Russland landet übrigens nur auf Rang 50 des Henley-Rankings, die Ukraine auf Rang 35. 119 Länder und Gebiete können russische Bürger:innen ohne Visa besuchen – 25 Länder weniger als ukrainische Bürger:innen.

Zwischen 2014 und 2017 belegte der deutsche Reisepass den ersten Platz im Henley-Ranking. Seitdem schwankt Deutschland zwischen Rang zwei und Rang drei.