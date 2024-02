Schusswaffen, Armbrust, 18 Messer – und Flakmunition Große Menge an illegalen Waffen und NS-Devotionalien in Nordhessen beschlagnahmt

In Nordhessen hat die Polizei eine umfangreiche illegale Waffensammlung und NS-Devotionalien in der Wohnung eines 40-Jährigen gefunden.

Zuvor gab es einen Hinweis aus der Bevölkerung auf mutmaßlich illegalen Waffenbesitz und rechtsextreme Äußerungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Donnerstag mitteilten. In der Wohnung im Ort Fuldatal seien bei der Durchsuchung Anfang Februar unter anderem Schuss- und Stichwaffen beschlagnahmt worden.

Die Beamten fanden demnach sechs Langwaffen wie Gewehre, 19 Kurzwaffen wie etwa Pistolen, verschiedene Läufe für Lang- und Kurzwaffen, einen Schalldämpfer, eine Armbrust, 18 Messer, sieben Dolche und Macheten, drei Äxte, einen Wurfstern sowie Magazine für Schusswaffen und scharfe Munition. Außerdem beschlagnahmten sie Flakmunition.

Nun soll die Funktionsfähigkeit der Waffen überprüft werden, wie es weiter hieß. Gegen den 40-Jährigen werde wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz ermittelt. (AFP)