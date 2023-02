Anklage wegen Sexualverbrechen Harvey Weinstein zu weiteren 16 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige Hollywood-Mogul Harvey Weinstein ist wegen Sexualverbrechen zu einer weiteren Haftstrafe von 16 Jahren verurteilt worden. Das entschied ein Gericht in Los Angeles am Donnerstag.

Weinstein war 2020 nach einem Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung bereits zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Bei dem Prozess in Los Angeles hatte eine Jury den 70-Jährigen „Pulp Fiction“-Produzent im Dezember wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen.

In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung. Die Vorwürfe stammten von vier Frauen in einem Zeitraum von 2004 bis 2013. Weinstein legte wie bereits nach dem ersten Urteil umgehend Berufung ein.

Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Der erste Weinstein-Prozess in New York markierte einen Meilenstein der Rechtsgeschichte.

Der Fall hatte damals die #MeToo-Bewegung maßgeblich mit ausgelöst. Seit 2017 haben mehr als 80 Frauen Weinstein öffentlich sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Mit dem Urteil erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der mit dem Academy Award ausgezeichnete Produzent des Films „Shakespeare in Love“ den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen wird. (dpa, AFP)

