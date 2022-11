So lief „Wetten, dass..?“ Zwischen Robbie Williams, Zeus, Lützerath und Hui Buh

Irgendwann mittendrin, „Wetten, dass..?“ köchelte im Lagerfeuerfernsehmodus vor sich hin, ließ Bagger Eier löchern, Fahrradfahrer Kästen hochfahren, junge Männer auf einer Achterbahn Handys in die Luft werfen und Thomas Gottschalk Fragen vergessen, irgendwann stieß Robbie Williams auf der Couch am Samstagabend in Friedrichhafen im ZDF die Frage aller Fragen aus: „Why?“.

Ja, warum denn nicht? Warum nicht dreieinhalb Stunden Eskapismus-TV in Zeiten von Krieg, Corona, Klimakrise und Gaspreisdeckel? Warum nicht einmal im Jahr ein Showkonzept am Leben halten, dass ziemlich genau so schon Anfang der 1990er ausgesehen hatte, als Robbie Williams noch mit „Take That“ Gast bei Europas erfolgreichster Unterhaltungsshow war.

Nicht nur beim Blick auf die Quoten am nächsten Morgen dürfte sich ZDF-Intendant Norbert Himmler, der (aber das nicht schon 1990) im Saal in Friedrichshafen in der ersten Reihe saß, Recht gegeben haben mit der Entscheidung, Gottschalk nicht in Rente gehen zu lassen und regelmäßig aus der Show-Kiste zu holen.

Wer am Samstagabend etwas besseres vorhatte: Er oder sie hat bei „Wetten, dass..?“ natürlich, wie immer, nichts verpasst, außer Brot und Spiele, Musik und Quatsch. Ein Wetten-Mix aus Kraft/Geschicklichkeit (Bagger, Handyhochwurf) und Gedächtniskünstlern (Stoffpuppen-Raten, Fingerprints auswendig lernen). Auf der Wett-Couch jene, die in dieser Woche vor einem zweistelligen Millionenpublikum (10,09 waren es immerhin noch; Marktanteil: 39,.5 Prozent) etwas zu verkaufen haben.

Veronica Ferres, John Malkovich mit Tochter Lilly Krug (einen Hollywoodfilm), Bully Herbig und Christoph Maria Herbst (den Kinofilm „Hui Buh und das Hexenschloss“), oder eben Robbie Williams seine neue Platte. Dazu zwei Influencerinnen für die Generation Z .

Robbie Williams setzte sich nach seiner Gesangseinlage sogar für 30 Minuten neben Gottschalk auf die Couch. Irgendwann hatte er genug gesehen, „das Flugzeug wartete“ (gibt es das eigentlich wirklich?) und Thomas Gottschalk ging, Michelle Hunziker sei dank, wieder ins Prinzip „betreutes Moderieren“ über.

Gottschalk ist schon ein Phänomen: Der Mann schaut sich quasi Zeus-gleich selber schmunzelnd beim Moderieren zu. Ihr wollt mich so haben? Ihr kriegt mich so. Noli me tangere. Keinem anderen Moderatoren würde man es derart durchgehen lassen, auf der Show-Bühne permanent Zahlen, Namen und Daten zu vergessen.

Egal. Am Ende wurde ein Klimaaktivist Wettkönig, der das Braunkohledorf Lützerath retten will, spendete Herbert Grönemeyer für die Berliner Tafel und tanzten Herbig und Herbst in Frauenkleidern CanCan. Da war Robbie Williams wohl schon länger in der Luft. Thomas Gottschalk verabschiedete sich bis zum nächsten Jahr. Why? Warum nicht?

